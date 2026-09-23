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HABITAÇÃO Bairros tradicionais, fora da orla, lideram alta no preço por m² de venda no Recife Várzea, Madalena, Parnamirim e Iputinga puxam a valorização; nenhum bairro à beira-mar aparece entre os seis primeiros colocados

O bairro da Várzea, na Zona Oeste do Recife, registrou a maior valorização no preço médio do metro quadrado entre junho e agosto de 2026, na comparação com o mesmo período de 2025. Segundo levantamento da Loft, a alta foi de 23%, levando o valor médio do m² para R$ 5.850,22.

O ranking considera os 20 bairros do Recife com maior volume de anúncios de imóveis para venda. Na sequência aparecem Madalena, com valorização de 15,5%, Parnamirim (15%), Iputinga (14,8%), Boa Vista (14,8%) e Torre (14,5%).

Um dos pontos destacados pelo levantamento é que os seis bairros com maior valorização não ficam na orla. Várzea, Madalena e Iputinga estão na Zona Oeste, próximos à Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). Parnamirim fica na Zona Norte, enquanto Boa Vista e Torre estão na região central da cidade.

Entre os bairros litorâneos analisados, Boa Viagem teve alta de 13,9%, chegando a R$ 9.

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