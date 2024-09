A- A+

Energia Fórum Nordeste: Brasil avança na transição para uma economia de baixo carbono O avanço do Brasil nos últimos anos mostra o compromisso do País em explorar o seu potencial em energias renováveis

Especialistas e líderes reuniram-se nesta segunda-feira (2) no Fórum Nordeste 2024, realizado pelo Grupo EQM, presidido pelo empresário e fundador da Folha de Pernambuco, Eduardo de Queiroz Monteiro, para discutir os avanços do Brasil na transição para uma economia mais sustentável e de baixo carbono.

Sob a mediação de Luciano Rodrigues, economista e diretor de Inteligência Setorial da Unica/SP, o momento contou com a participação de Rafael Dubeux, Secretário Executivo Adjunto do Ministério da Fazenda, que apresentou a palestra “Avanços no Brasil rumo a uma economia inovadora, justa e de baixo carbono”.

Durante a sessão, Donizete Tokarski, CEO da União Brasileira do Biodiesel e Bioquerosene; Ecio Costa, professor titular de Economia da UFPE e sócio-fundador da CEDES Consultoria; e Miguel Rubens Tranin, presidente da Alcopar/PR, também contribuíram com suas perspectivas sobre o futuro da economia brasileira rumo à sustentabilidade.



O evento ressaltou o compromisso do Brasil em explorar seu potencial em energia renovável e delinear estratégias para um futuro mais verde e resiliente.







O Fórum Nordeste 2024 teve patrocínio da Neoenergia, Copergás, Banco do Nordeste, Caixa Econômica Federal, Sudene, FMC, Grunner e Cahu Beltrão; e apoio do Governo de Pernambuco, Fertine e Novabio.

