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superávit Balança: 1ª semana de maio registra superávit de US$ 2,722 bilhões Até a primeira semana de maio, comparado ao mesmo período de 2025, as exportações cresceram 26,9%

A balança comercial brasileira registrou superávit comercial de US$ 2,722 bilhões na primeira semana de maio. De acordo com dados da Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) divulgados nesta segunda-feira, 11, o valor foi alcançado com exportações de US$ 9,040 bilhões e importações de US$ 6,318 bilhões.



Até a primeira semana de maio, comparado ao mesmo período de 2025, as exportações cresceram 26,9%. O desempenho dos setores foi o seguinte: crescimento de 38,1% em Agropecuária, que somou US$ 2,439 bilhões; queda de 5,7% em Indústria Extrativa, que alcançou US$ 1,593 bilhão; e, por fim, alta de 36,4% em Indústria de Transformação, que atingiu US$ 4,955 bilhões.



Em relação às importações, houve expansão de 16,1% na mesma comparação. Houve queda de 1,7% em Agropecuária, para US$ 117,5 milhões; redução de 24,5% em Indústria Extrativa, que chegou a US$ 171,1 milhões; e, por fim, incremento de 18,6% em Indústria de Transformação, que alcançou US$ 6,002 bilhões.





Acumulado do ano

De janeiro até a primeira semana de maio, o ano acumula superávit de US$ 27,504 bilhões, um crescimento de 34,1% em relação ao mesmo período de 2025, quando o superávit no período somava US$ 24,330 bilhões. A projeção do MDIC é de que o superávit da balança comercial seja de US$ 72,1 bilhões neste ano.

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