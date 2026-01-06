A- A+

BALANÇA COMERCIA Balança comercial brasileira tem em 2025 superávit de US$ 68,3 bi, o 3º maior da série O resultado é o terceiro melhor da série histórica, atrás de 2023 e 2024

A balança comercial brasileira registrou superávit comercial de US$ 68,3 bilhões em 2025, segundo dados divulgados nesta terça-feira, 6, pela Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Secex/MDIC). O valor foi alcançado com exportações de US$ 348,7 bilhões e importações de US$ 280,4 bilhões.

O resultado é o terceiro melhor da série histórica, atrás de 2023 e 2024.

O saldo acumulado do ano ficou acima da mediana apontada na pesquisa Projeções Broadcast, de superávit comercial de US$ 65,0 bilhões, e do registrado em 2024 (US$ 74,6 bilhões).

A previsão de superávit comercial de 2025 do MDIC era de saldo positivo de US$ 60,9 bilhões. Inicialmente, a expectativa era de que o saldo poderia fechar o ano em US$ 70,2 bilhões.

Dezembro

O último mês do ano registrou superávit de US$ 9,633 bilhões, com US$ 31,038 bilhões em exportações e US$ 21,405 bilhões em importações, acima da mediana das estimativas do mercado, que indicava superávit comercial de US$ 7,1 bilhões em dezembro, após saldo positivo de US$ 5,842 bilhões em novembro. As projeções para esta leitura variavam de US$ 5,0 bilhões a US$ 8,0 bilhões.

Em dezembro, as exportações registraram alta de 24,7% na comparação com o mesmo mês de 2024, com crescimento de 43,5% em Agropecuária, que somou US$ 5,710 bilhões; alta de 53,0% em Indústria Extrativa, que chegou a US$ 7,762 bilhões; e, por fim, crescimento de 11,0% em Indústria de Transformação, que alcançou US$ 17,416 bilhões.

As importações subiram 5,7% em dezembro ante o mesmo mês de 2024, com alta de 2,3% em Agropecuária, que somou US$ 485 milhões; alta de 4,9% em Indústria Extrativa, que chegou a US$ 852 milhões; e, por fim, crescimento de 6,0% em Indústria de Transformação, que alcançou US$ 19,915 bilhões.



