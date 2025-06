A- A+

BRASIL Balança comercial brasileira tem superávit de US$ 7,3 bilhões em maio No acumulado do ano, saldo é quase US$ 11 bilhões menor que no mesmo período de 2024

A balança comercial brasileira registrou um superávit de US$ 7,238 bilhões, no mês passado. O valor é resultado da diferença entre US$ 30,156 em exportações e US$ 22,917 bilhões em importações. Os dados foram divulgados, nesta quinta-feira, pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC).

No acumulado do ano, foi contabilizado um saldo positivo de US$ 24,432 bilhões, ante um superávit de US$ 35,226 bilhões nos cinco primeiros meses de 2024. As vendas externas somaram US$ 136,927 bilhões, enquanto os gastos no exterior totalizaram US$ 112,495 bilhões.

Em meio à guerra tarifária entre Estados Unidos e China, as importações de produtos chineses pelo Brasil aumentaram 19,9% em maio, em relação ao mesmo mês do ano passado. Já as compras de bens americanos tiveram uma queda de 5%.

