A- A+

MDIC Balança Comercial de julho registra superávit de US$ 2,273 bilhões na 1ª semana Projeção do MDIC é de que o superávit da balança comercial seja de US$ 90,0 bilhões neste ano

A balança comercial brasileira registrou superávit comercial de US$ 2,273 bilhões na primeira semana de julho. De acordo com dados da Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) divulgados nesta segunda-feira, 6, o valor foi alcançado com exportações de US$ 5,891 bilhões e importações de US$ 3,618 bilhões.



Até a primeira semana de julho, comparado ao mesmo período do mês de 2025, as exportações avançaram 40,6%. O desempenho dos setores foi o seguinte: crescimento de 1,5% em Agropecuária, a US$ 947 milhões; alta de 81,7% em Indústria Extrativa, que chegou a US$ 1,761 bilhão e, por fim, aumento de 39,4% em Indústria de Transformação, que alcançou US$ 3,167 bilhões



Em relação às importações, houve elevação de 10,4% na mesma comparação. Houve queda de 15,0% em Agropecuária, que somou US$ 75 milhões; crescimento de 86,6% em Indústria Extrativa, a US$ 245 milhões e, por fim, expansão de 7,4% em Indústria de Transformação, a US$ 3,288 bilhões.





Acumulado do ano

De janeiro até a primeira semana de julho, o ano acumula superávit de US$ 44,630 bilhões, um crescimento de 39,2% em relação ao mesmo período de 2025, quando o superávit no período somava US$ 37,184 bilhões.

A projeção do MDIC é de que o superávit da balança comercial seja de US$ 90,0 bilhões neste ano, crescimento de 32,3% em relação a 2025. O resultado projetado para este ano é decorrente de uma previsão de US$ 394,4 bilhões em exportações e US$ 304,4 bilhões em importações.

Veja também