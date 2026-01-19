A- A+

JANEIRO Balança comercial tem déficit de US$ 243,7 milhões na 3ª semana de janeiro O valor foi alcançado com exportações de US$ 5,167 bilhões e importações de US$ 5,411 bilhões

A balança comercial brasileira registrou déficit comercial de US$ 243,7 milhões na terceira semana de janeiro. De acordo com dados da Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) divulgados nesta segunda-feira, 19, o valor foi alcançado com exportações de US$ 5,167 bilhões e importações de US$ 5,411 bilhões.

Mesmo com o resultado negativo da terceira semana, o mês de janeiro acumula superávit de US$ 3,757 bilhões.

A projeção do MDIC é de que o superávit da balança comercial fique entre US$ 70 bilhões e US$ 90 bilhões neste ano. Para as exportações, a expectativa é de um valor entre US$ 340 bilhões e US$ 380 bilhões, e para as importações, entre US$ 270 bilhões e US$ 290 bilhões.

Até a terceira semana de janeiro, comparado ao mesmo período de 2025, as exportações cresceram 18,0% e somaram US$ 14,987 bilhões. O desempenho dos setores nas três semanas do ano foi o seguinte: crescimento de 16,6% em Agropecuária, que somou US$ 2,209 bilhões; crescimento de 32,6% em Indústria Extrativa, que chegou a US$ 4,852 bilhões e, por fim, crescimento de 10,9% em Indústria de Transformação, que alcançou US$ 7,845 bilhões.

Já as importações caíram 2,6%, até a terceira semana de janeiro na mesma comparação, totalizando US$ 11,231 bilhões. Houve queda de 26,0% em Agropecuária, que somou US$ 227,9 milhões; queda de 8,0% em Indústria Extrativa, que chegou a US$ 508,7 milhões e, por fim, queda de 1,7% em Indústria de Transformação, que alcançou US$ 10,414 bilhões.



