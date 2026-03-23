Balança comercial tem superávit de US$ 1,387 bilhão na 3ª semana de março

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A balança comercial brasileira registrou superávit comercial de US$ 1,387 bilhão na terceira semana de março. De acordo com dados da Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) divulgados nesta segunda-feira, 23, o valor foi alcançado com exportações de US$ 7,100 bilhões e importações de US$ 5,712 bilhões.



O mês de março acumula superávit de US$ 5,227 bilhões.



No acumulado do ano, de janeiro até a terceira semana de março, o superávit é de US$ 13,250 bilhões, um crescimento de 55,8% em relação ao mesmo período de 2025, quando o superávit no período somava US$ 9,606 bilhões.





A projeção do MDIC é de que a balança comercial fique superavitária entre US$ 70 bilhões e US$ 90 bilhões neste ano. Para as exportações, a expectativa é de um valor entre US$ 340 bilhões e US$ 380 bilhões, e para as importações, entre US$ 270 bilhões e US$ 290 bilhões.



Nas três primeiras semanas de março, comparado ao mesmo período de 2025, as exportações caíram 4,0%, somando US$ 21,781 bilhões. O desempenho dos setores foi o seguinte: queda de 13,4% em Agropecuária, que somou US$ 5,588 bilhões; crescimento de 27,6% em Indústria Extrativa, que somou US$ 5,432 bilhões; e, por fim, queda de 10,3% em Indústria de Transformação, que alcançou US$ 10,630 bilhões.



Em relação às importações, houve queda de 0,1% nas três primeiras semanas deste mês, totalizando US$ 16,554 bilhões. Houve queda de 24,9% em Agropecuária, que somou US$ 341,5 milhões; crescimento de 6,6% em Indústria Extrativa, que chegou a US$ 794,4 milhões; e, por fim, alta de 0,3% em Indústria de Transformação, que alcançou US$ 15,302 bilhões.

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