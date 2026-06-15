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superávit Balança comercial tem superávit de US$ 1,474 bilhão na 2ª semana de junho O valor foi alcançado com exportações de US$ 8,428 bilhões e importações de US$ 6,954 bilhões

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A balança comercial brasileira registrou superávit comercial de US$ 1,474 bilhão na segunda semana de junho. De acordo com dados da Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) divulgados nesta segunda-feira, 15, o valor foi alcançado com exportações de US$ 8,428 bilhões e importações de US$ 6,954 bilhões.

O mês de junho acumula superávit de US$ 4,662 bilhões, resultante de US$ 16,373 bilhões em exportações e US$ 11,711 bilhões em importações.

No mês até a segunda semana de junho, comparado ao mesmo período de 2025, as exportações cresceram 25,3%. O desempenho dos setores foi o seguinte: alta de 27,1% em Agropecuária, que somou US$ 3,946 bilhões; crescimento de 42,7% em Indústria Extrativa, que atingiu US$ 4,025 bilhões; e, por fim, expansão de 17,4% em Indústria de Transformação, que alcançou US$ 8,312 bilhões.

Em relação às importações, houve incremento de 12,3% na mesma comparação. Houve queda de 3,6% em Agropecuária, que somou US$ 208,5 milhões; crescimento de 13,4% em Indústria Extrativa, que chegou a US$ 480,3 milhões; e, por fim, crescimento de 12,4% em Indústria de Transformação, que alcançou US$ 10,946 bilhões.

Acumulado do ano

De janeiro até a segunda semana de junho, o ano acumula superávit de US$ 32,325 bilhões, um crescimento de 37,1% em relação ao mesmo período de 2025, quando o superávit no período somava US$ 30,187 bilhões.

A projeção do MDIC é de que o superávit da balança comercial seja de US$ 72,1 bilhões neste ano.

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