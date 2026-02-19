A- A+

FEVEREIRO Balança comercial tem superávit de US$ 1,501 bilhão na 2ª semana de fevereiro De janeiro até a segunda semana de fevereiro, o ano acumula superávit de US$ 5,136 bilhões

A balança comercial brasileira registrou superávit comercial de US$ 1,501 bilhão na segunda semana de fevereiro. De acordo com dados da Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) divulgados nesta quinta-feira, 18, o valor foi alcançado com exportações de US$ 6,952 bilhões e importações de US$ 5,451 bilhões.

Com o resultado positivo da segunda semana, o mês de fevereiro acumula superávit de US$ 793 milhões (resultado de exportações de US$ 13,727 bilhões e importações de US$ 12,934 bilhões).

De janeiro até a segunda semana de fevereiro, o ano acumula superávit de US$ 5,136 bilhões. A projeção do MDIC é de que o superávit da balança comercial fique entre US$ 70 bilhões e US$ 90 bilhões neste ano. Para as exportações, a expectativa é de um valor entre US$ 340 bilhões e US$ 380 bilhões, e para as importações, entre US$ 270 bilhões e US$ 290 bilhões.

Até a segunda semana de fevereiro, comparado ao mesmo período de 2025, as exportações cresceram 20,7%. O desempenho dos setores na segunda semana de fevereiro foi o seguinte: crescimento de 1,4% em Agropecuária, que somou US$ 2,455 bilhões; crescimento de 57,2% em Indústria Extrativa, que somou US$ 3,351 bilhões e, por fim, crescimento de 15,9% em Indústria de Transformação, que alcançou US$ 7,835 bilhões.

Em relação às importações, houve crescimento de 11,4%, até a segunda semana de fevereiro na mesma comparação. Houve queda de 13,4% em Agropecuária, que somou US$ 229 milhões; crescimento de 20,0% em Indústria Extrativa, que chegou a US$ 568 milhões e, por fim, crescimento de 11,8% em Indústria de Transformação, que alcançou US$ 12,085 bilhões.

