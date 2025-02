A- A+

Economia Balança comercial tem superávit de US$ 2,1 bilhões em janeiro, queda de 65,1% em relação a 2024 Este é o pior resultado registrado no mês de janeiro desde 2022

A balança comercial brasileira registrou superávit (quando as exportações superam as importações) de US$ 2,1 bilhões em janeiro, divulgou o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) nesta sexta-feira.

O resultado representa uma queda de 65,1% em relação a janeiro do ano passado, quando houve superávit de US$ 6,2 bilhões, recorde para o período.

Em janeiro, as exportações somaram US$ 25,18 bilhões, enquanto as importações alcançaram US$ 23 bilhões.

Este é o pior resultado registrado no mês de janeiro desde 2022, quando houve déficit de US$ 59 milhões.

Segundo o governo, as exportações da agropecuária caíram em 10,1%, alcançando US$ 3,79 bilhões no mês passado. O setor de indústria extrativa também registrou queda em relação ano passado, de 13,6%, somando US$ 7,07 bilhões. A indústria da transformação vendeu US$ 14,18 bilhões para o exterior em janeiro, e registrou um crescimento de 0,1%% em relação a 2024.

