A- A+

Balança comercial Balança comercial tem superávit de US$ 2,108 bilhões na 1ª semana de setembro Avanço foi puxado pelas vendas em produtos da Indústria de Transformação, com crescimento de US$ 179,83 milhões

A balança comercial brasileira registrou superávit comercial de US$ 2,108 bilhões na primeira semana de setembro. De acordo com dados da Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) divulgados nesta segunda-feira, 9, o valor foi alcançado com exportações de US$ 7,571 bilhões e importações de US$ 5,463 bilhões. No ano, o superávit acumulado é de US$ 56,187 bilhões.



Até a primeira semana de setembro, a média diária das exportações registrou alta de 5,5% em relação à média diária do mesmo mês de 2023.

O avanço foi puxado pelas vendas em produtos da Indústria de Transformação, com crescimento de US$ 179,83 milhões (25,3%).

Já na Agropecuária houve queda de 67,09 milhões (-20,5%) e na Indústria Extrativa redução de US$ 37,97 milhões (-9,8%).



As importações tiveram crescimento de 11,9% na mesma comparação, com alta de US$ 4,31 milhões (22,2%) em Agropecuária; queda de US$ 600 mil (-1,1%) em Indústria Extrativa e avanço de US$ 112,05 milhões (12,5%) em produtos da Indústria de Transformação

Veja também

ÁSIA Por que as mulheres no Japão ganham muito menos do que os homens?