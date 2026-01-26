A- A+

JANEIRO Balança comercial tem superávit de US$ 252 milhões na 4ª semana de janeiro O valor foi alcançado com exportações de US$ 5,202 bilhões e importações de US$ 4,950 bilhões

A balança comercial brasileira registrou superávit comercial de US$ 252 milhões na quarta semana de janeiro. De acordo com dados da Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) divulgados nesta segunda-feira, 26, o valor foi alcançado com exportações de US$ 5,202 bilhões e importações de US$ 4,950 bilhões.

Com o resultado positivo da quarta semana, o mês de janeiro acumula superávit de US$ 3,836 bilhões.

A projeção do MDIC é de que o superávit da balança comercial fique entre US$ 70 bilhões e US$ 90 bilhões neste ano. Para as exportações, a expectativa é de um valor entre US$ 340 bilhões e US$ 380 bilhões, e para as importações, entre US$ 270 bilhões e US$ 290 bilhões.

Até a quarta semana de janeiro, comparado ao mesmo período de 2025, as exportações cresceram 8,4%, somando US$ 20,015 bilhões. O desempenho dos setores nas quatro semanas do ano foi o seguinte: crescimento de 16,2% em Agropecuária, que somou US$ 3,20 bilhões; expansão de 11,6% em Indústria Extrativa, que chegou a US$ 5,94 bilhões e, por fim, alta de 4,6% em Indústria de Transformação, que alcançou US$ 10,76 bilhões.

Já as importações caíram 3,6%, até a quarta semana de janeiro na mesma comparação, totalizando US$ 16,179 bilhões. Houve queda de 24,6% em Agropecuária, para US$ 0,34 bilhões; recuo de 12,1% em Indústria Extrativa, que chegou a US$ 0,71 bilhões e, por fim, declínio de 2,6% em Indústria de Transformação, que alcançou US$ 15,01 bilhões.

