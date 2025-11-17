A- A+

NOVEMBRO Balança comercial tem superávit de US$ 484,1 milhões na 2ª semana de novembro No ano, de janeiro a novembro de 2025, o superávit soma um total de US$ 54,676 bilhões

A balança comercial brasileira registrou superávit comercial de US$ 484,1 milhões na segunda semana de novembro. De acordo com dados da Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) divulgados nesta segunda-feira, 17, o valor foi alcançado com exportações de US$ 6,504 bilhões e importações de US$ 6,020 bilhões.

No ano, de janeiro a novembro de 2025, o superávit soma um total de US$ 54,676 bilhões, resultado de US$ 304,048 bilhões em exportações e US$ 249,372 bilhões em importações. No mesmo período do ano passado, o superávit acumulado estava em US$ 69,540 bilhões.

Até a segunda semana de novembro, comparado ao mesmo período de novembro de 2024, as exportações caíram 2,3% e somaram US$ 14,318 bilhões. O desempenho dos setores foi o seguinte: crescimento de 34,3% em Agropecuária, que somou US$ 3,172 bilhões; queda de 27,4% em Indústria Extrativa, que chegou a US$ 2,895 bilhões e, por fim, queda de 0,5% em Indústria de Transformação, que alcançou US$ 8,170 bilhões.

Já as importações cresceram 8,3% nas duas primeiras semanas de novembro e totalizaram US$ 12,036 bilhões na mesma comparação, com alta de 0,4% em Agropecuária, que somou US$ 223 milhões; crescimento de 6,9% em Indústria Extrativa, que chegou a US$ 663 milhões e, por fim, crescimento de 8,7% em Indústria de Transformação, que alcançou US$ 11,073 bilhões.



