AGOSTO Balança comercial tem superávit de US$ 6,133 bilhões em agosto Na última semana de agosto, o superávit foi de US$ 1,474 bilhão

A balança comercial brasileira registrou superávit comercial de US$ 6,133 bilhões em agosto, após saldo positivo de US$ 7,075 bilhões em julho. De acordo com dados da Secretaria de Comércio Exterior (Secex) do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) divulgados nesta quinta-feira, 4, o valor foi alcançado com exportações de US$ 29,861 bilhões e importações de US$ 23,728 bilhões.

Na última semana de agosto, o superávit foi de US$ 1,474 bilhão, com vendas de US$ 7,145 bilhões e compras de US$ 5,671 bilhões.

Acumulado

No ano, o saldo positivo é de US$ 42,812 bilhões. Nas exportações, comparado o valor de janeiro a agosto de 2025 (US$ 227,58 bilhões) com o do mesmo período de 2024 (US$ 226,54 bilhões) houve crescimento de 0,5%.

Em relação às importações, houve crescimento de 6,9% entre o valor dos oito primeiros meses de 2025 (US$ 184,77 bilhões) na comparação com o mesmo período de 2024 (US$ 172,91 bilhões).

Projeções

O resultado do último mês veio levemente acima da mediana das estimativas do mercado financeiro apontada na pesquisa Projeções Broadcast, de superávit comercial de US$ 6,050 bilhões em agosto

As projeções para esta leitura variavam de US$ 5,200 bilhões a US$ 6,500 bilhões.

Composição

Em agosto, as exportações registraram alta de 3,9% na comparação com o mesmo período em 2024, com crescimento de 8,3% em Agropecuária, que somou US$ 6,664 bilhões; crescimento de 11,3% em Indústria Extrativa, que chegou a US$ 7,263 bilhões; e, por fim, redução de 0,9% em Indústria de Transformação, que alcançou US$ 15,766 bilhões.

Já as importações caíram 2,0% em agosto ante o mesmo mês do ano passado, com crescimento de 0,4% em Agropecuária, que somou US$ 440 milhões; crescimento de 26,5% em Indústria Extrativa, que chegou a US$ 1,758 bilhão; e, por fim, redução de 3,8% em Indústria de Transformação, que alcançou US$ 21,388 bilhões.



