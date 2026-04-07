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Economia Balança comercial tem superávit de US$ 6,4 bilhões em março Corrente de comércio supera US$ 56 bilhões no mês, impulsionada por avanço da indústria extrativa

O Brasil registou superávit de US$ 6,4 bilhões na balança comercial em março de 2026, resultado da diferença entre exportações e importações, segundo dados divulgados nesta terça-feira pela Secretaria de Comércio Exterior, do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços.

No período, o país exportou US$ 31,6 bilhões e importou US$ 25,2 bilhões. Com isso, a corrente de comércio, soma de tudo o que o Brasil vende e compra do exterior, chegou a US$ 56,8 bilhões no mês.

Na comparação com março do ano passado, houve crescimento tanto nas vendas externas quanto nas compras. As exportações avançaram 10%, enquanto as importações tiveram alta de 20,1%.

O desempenho das exportações foi influenciado principalmente pela indústria extrativa, que teve crescimento de US$ 1,96 bilhões, aumento de 36,4% em relação ao mesmo mês de 2025. Também houve avanço na indústria de transformação (5,4%) e, em menor escala, na agropecuária (1,1%).

Acumulado do ano

No primeiro trimestre de 2026, a balança comercial brasileira acumula superávit de US$ 14,2 bilhões. No período, as exportações somaram US$ 82,3 bilhões, enquanto as importações chegaram a US$ 68,2 bilhões.

Em relação ao mesmo intervalo do ano passado, as exportações cresceram 7,1%, enquanto as importações avançaram 1,3%, indicando uma expansão mais moderada das compras externas no acumulado do ano.

A corrente de comércio no trimestre atingiu US$ 150,5 bilhões, com aumento de 4,4% na comparação anual.

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