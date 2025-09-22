Balança comercial tem superávit de US$ 721,8 milhões na 3ª semana de setembro

A- A+

SETEMBRO

A balança comercial brasileira registrou superávit comercial de US$ 721,8 milhões na terceira semana de setembro. De acordo com dados da Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) divulgados nesta segunda-feira, 22, o valor foi alcançado com exportações de US$ 6,717 bilhões e importações de US$ 5,995 bilhões.

No ano, de janeiro a setembro de 2025, o superávit soma US$ 45,194 bilhões, resultado de US$ 247,520 bilhões em exportações e US$ 202,326 bilhões em importações.

Setembro

Nas três primeiras semanas de setembro, o superávit na balança foi de US$ 2,382 bilhões.

Comparado ao mesmo período de setembro de 2024, as exportações caíram 2,0% e alcançaram US$ 19,937 bilhões. O resultado se deu devido a um crescimento de 5,7% em Agropecuária, que somou US$ 4,300 bilhões; queda de 3,9% em Indústria Extrativa, que chegou a US$ 4,156 bilhões e, por fim, queda de 4,5% em Indústria de Transformação, que atingiu US$ 11,264 bilhões.

Por outro lado, as importações cresceram 5,1% nas primeiras três semanas de setembro e totalizaram US$ 17,555 bilhões na mesma comparação, com queda de 9,5% em Agropecuária, para US$ 298,6 milhões; redução de 14,8% em Indústria Extrativa, a US$ 938,9 milhões e, em sentido contrário, expansão de 7,0% em Indústria de Transformação, que alcançou US$ 16,215 bilhões.



