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ECONOMIA Balança comercial tem superávit de US$ 877,7 milhões na 3ª semana de abril O mês de abril acumula superávit de US$ 7,544 bilhões

A balança comercial brasileira registrou superávit comercial de US$ 877,7 milhões na terceira semana de abril. De acordo com dados da Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) divulgados nesta quarta-feira, 22, o valor foi alcançado com exportações de US$ 6,442 bilhões e importações de US$ 5,564 bilhões.

O mês de abril acumula superávit de US$ 7,544 bilhões, decorrente de US$ 21,241 bilhões em exportações e US$ 13,697 bilhões em importações.

Até a terceira semana de abril, comparado a abril de 2025, as exportações cresceram 18,5%. O desempenho dos setores foi o seguinte: alta de 16,1% em Agropecuária, que somou US$ 5,537 bilhões; crescimento de 29,9% em Indústria Extrativa, que somou US$ 5,475 bilhões; e, por fim, alta de 14,4% Indústria de Transformação, que alcançou US$ 10,115 bilhões.

Em relação às importações, houve alta de 2,7% na mesma comparação. Houve queda de 32,0% em Agropecuária, que somou US$ 230,8 milhões; crescimento de 21,8% em Indústria Extrativa, que chegou a US$ 795,2 milhões; e, por fim, alta de 3,0% em Indústria de Transformação, que alcançou US$ 12,617 bilhões.

Acumulado do ano

De janeiro até a terceira semana de abril, o ano acumula superávit de US$ 21,719 bilhões, um crescimento de 39,5% em relação ao mesmo período de 2025, quando o superávit no período somava US$ 17,270 bilhões.

A projeção do MDIC é de que o superávit da balança comercial seja de US$ 72,1 bilhões neste ano.

O resultado projetado para este ano é decorrente de uma previsão de US$ 364,2 bilhões em exportações e US$ 292,1 bilhões em importações.

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