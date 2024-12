A- A+

DEZEMBRO Balança comercial tem superávit de US$ 989 milhões na 1ª semana de dezembro No ano, o superávit acumulado da balança comercial é de US$ 70,845 bilhões

A balança comercial brasileira registrou superávit comercial de US$ 989 milhões na primeira semana de dezembro. De acordo com dados da Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) divulgados nesta segunda-feira, 9, esse valor foi alcançado com exportações de US$ 5,957 bilhões e importações de US$ 4,968 bilhões.

No ano, o superávit acumulado da balança comercial é de US$ 70,845 bilhões.

Na primeira semana do mês, comparado ao mesmo período do ano passado, as exportações caíram 17,2%, com queda de 18,9% em agropecuária, que somou US$ 1,05 bilhões; queda de 56,7% em Indústria Extrativa, que chegou a US$ 830 milhões; e crescimento de 2% em Indústria de Transformação, que alcançou US$ 4,03 bilhões.

Já as importações tiveram crescimento de 2,1% na mesma comparação, com avanço de 18,9% em Agropecuária, que somou US$ 110 milhões; queda de 32,9% em Indústria Extrativa, que chegou a US$ 150 milhões; e alta de 3,6% em Indústria de Transformação, que alcançou US$ 4,67 bilhões.



