mercado Balança: superávit na 1ª semana de dezembro é de US$ 1,923 bi, com US$ 59,762 bi no ano Resultado deste ano é decorrente de US$ 325,252 bilhões em exportações e US$ 265,490 bilhões em importações

A balança comercial brasileira registrou superávit comercial de US$ 1,923 bilhão na primeira semana de dezembro.

De acordo com dados da Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) divulgados há pouco, o valor foi alcançado com exportações de US$ 7,430 bilhões e importações de US$ 5,507 bilhões.



No ano, de janeiro a dezembro de 2025, o superávit soma um total de US$ 59,762 bilhões, ante US$ 74,176 bilhões no mesmo período de 2024. O resultado deste ano é decorrente de US$ 325,252 bilhões em exportações e US$ 265,490 bilhões em importações.



Até a primeira semana de dezembro, comparado ao mesmo período de dezembro de 2024, as exportações cresceram 25,4%. O desempenho dos setores foi o seguinte: crescimento de 58,9% em Agropecuária, que somou US$ 1,505 bilhão; crescimento de 42,8% em Indústria Extrativa, que chegou a US$ 1,724 bilhão e, por fim, crescimento de 11,3% em Indústria de Transformação, que alcançou US$ 4,158 bilhões.



As importações cresceram 14,3% na primeira semana de dezembro na mesma comparação, com crescimento de 13,3% em Agropecuária, que somou US$ 130 milhões; crescimento de 33,3% em Indústria Extrativa, que chegou a aproximadamente US$ 260 milhões e, por fim, crescimento de 14,1% em Indústria de Transformação, que alcançou US$ 5,102 bilhões.

