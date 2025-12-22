A- A+

BALANÇA COMERCIAL Balança: superávit na 3ª semana de dezembro é de US$ 2,088 bi; 2025 soma US$ 63,083 bi O superávit acumulado em dezembro é de US$ 5,244 bilhões

A balança comercial brasileira registrou superávit comercial de US$ 2,088 bilhões na terceira semana de dezembro. De acordo com dados da Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) divulgados nesta segunda, 22, o valor foi alcançado com exportações de US$ 7,460 bilhões e importações de US$ 5,371 bilhões.

O superávit acumulado em dezembro é de US$ 5,244 bilhões.

No ano, de janeiro a dezembro de 2025, o superávit soma um total de US$ 63,083 bilhões, ante US$ 74,177 bilhões no mesmo período de 2024. Faltando poucos dias para o fim de 2025, o resultado no acumulado é decorrente de US$ 339,428 bilhões em exportações e US$ 276,345 bilhões em importações.

Até a segunda semana de dezembro, comparado ao mesmo período de dezembro de 2024, as exportações cresceram 21,6% e somaram US$ 21,606 bilhões. O desempenho dos setores foi o seguinte: crescimento de 42,8% em Agropecuária, que somou US$ 4,058 bilhões; crescimento de 52,1% em Indústria Extrativa, que chegou a US$ 5,511 bilhões e, por fim, crescimento de 6,5% em Indústria de Transformação, que alcançou US$ 11,934 bilhões.

As importações também cresceram, em 13,1%, na segunda semana de dezembro na mesma comparação, totalizando US$ 16,362 bilhões. Houve crescimento de 6,4% em Agropecuária, que somou US$ 360 milhões; crescimento de 24,5% em Indústria Extrativa, que chegou a aproximadamente US$ 723 milhões e, por fim, crescimento de 13,1% em Indústria de Transformação, que alcançou US$ 15,174 bilhões.





