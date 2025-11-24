A- A+

NOVEMBRO Balança: superávit na 3ª semana de novembro é de US$ 1,800 bilhão No ano, de janeiro a novembro de 2025, o superávit soma um total de US$ 56,464 bilhões

A balança comercial brasileira registrou superávit comercial de US$ 1,800 bilhão na terceira semana de novembro. De acordo com dados da Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) divulgados nesta segunda-feira, 24, o valor foi alcançado com exportações de US$ 6,939 bilhões e importações de US$ 5,139 bilhões.

No ano, de janeiro a novembro de 2025, o superávit soma um total de US$ 56,464 bilhões, resultado de US$ 310,974 bilhões em exportações e US$ 254,509 bilhões em importações. No mesmo período do ano passado, o superávit acumulado estava em US$ 69,540 bilhões.

No mês de novembro até a terceira semana, comparado ao mesmo período de 2024, as exportações cresceram 3,5% e somaram US$ 21,243 bilhões. O desempenho dos setores foi o seguinte: crescimento de 32,8% em Agropecuária, que somou US$ 4,391 bilhões; queda de 14,4% em Indústria Extrativa, que chegou a US$ 4,783 bilhões e, por fim, crescimento de 3,8% em Indústria de Transformação, que alcançou US$ 11,933 bilhões.

As importações cresceram 10,4% nas três primeiras semanas de novembro e totalizaram US$ 17,173 bilhões na mesma comparação, com queda de 3,3% em Agropecuária, que somou US$ 300,7 milhões; queda de 2,8% em Indústria Extrativa, que chegou a US$ 844,1 milhões e, por fim, crescimento de 11,6% em Indústria de Transformação, que alcançou US$ 15,917 bilhões.

