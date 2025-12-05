A- A+

Pernambuco Balanças do aeroporto do Recife passam por fiscalização: 48 são reprovadas Segundo o Ipem-PE, foram verificadas 87 balanças

As balanças do Aeroporto Internacional do Recife/Guararapes – Gilberto Freyre foram vistoriadas pelo Instituto de Pesos e Medidas de Pernambuco (Ipem-PE). Na ação, 48 equipamentos de pesagem foram reprovados.

Ao todo, 87 balanças instaladas nas áreas de check-in das companhias aéreas e nos restaurantes do terminal foram verificadas. Entre as irregularidades constatadas estavam erros de medição acima do máximo permitido, segmentos de dígitos avariados nos indicadores e instalações inadequadas que impediam o passageiro de visualizar a pesagem de forma clara e simultânea – requisito fundamental para a transparência no atendimento.

Segundo o Ipem-PE, a fiscalização aconteceu com o intuito de garantir confiabilidade no resultado da pesagem das bagagens dos usuários do transporte aéreo e a cobrança exata do excesso de peso.

A ação carrega ainda a relevância do período de férias, que conta com um aumento de viagens por conta das festas de fim de ano.

“Nosso trabalho é assegurar que o consumidor não seja prejudicado, mas a participação do passageiro é essencial. Basta conferir se a balança está zerada e se o selo de verificação está dentro da validade de 2025 ou 2026. Esses cuidados garantem que o equipamento foi verificado pelo Ipem-PE e que apto a realizar pesagens corretas”, informou Ary Morais, presidente do Ipem-PE.

A concessionária Aena Brasil, responsável pela administração do Aeroporto do Recife, informou que 73 das balanças avaliadas estavam sob sua responsabilidade.

"Desse total, 33 unidades apresentaram pequenas variações de medição, sendo 28 balanças indicando um peso ligeiramente menor do que o real e outras cinco com pequenos erros para mais", informou a Aena.

Segundo a Aena, o órgão competente atestou que essas pequenas variações não configuram como falhas graves e concedeu um prazo de dez dias para adequação, não havendo a necessidade de interdição dos equipamentos.

O aeroporto já iniciou as ações corretivas necessárias para garantir que todos os equipamentos estejam plenamente ajustados dentro do prazo estabelecido.

Além disso, a Aena salientou que não se responsabiliza por outras balanças que foram reprovadas, visto que são de responsabilidade de serviços geridos por terceiros.

O Ipem-Pe informou que a verificação anual é obrigatória. Se encontradas irregularidades, as empresas responsáveis podem receber multas de até R$ 1,5 milhão.

O Instituto ressaltou ainda que consumidores que se sentirem prejudicados por pesagens irregulares podem acionar a ouvidoria do Ipem-PE pelo telefone 0800 081 1526 ou por meio do formulário disponível no site www.ipem.pe.gov.br.

Veja também