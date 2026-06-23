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comércio Balanço do Ceasa-PE registra venda de mais de sete milhões de espigas de milho antes do São João Em comparação com os primeiros 21 dias de junho de 2025, houve uma redução de pouco mais de 18%

Com movimentação moderada por volta das 9h da manhã desta terça-feira (23), o Centro de Abastecimento e Logística de Pernambuco (Ceasa-PE) ainda recebia consumidores que buscavam fazer as compras de milho para as festas de São João. O movimento no Pátio do Milho, intenso no início do dia, foi perdendo força ao longo da manhã.

Com a mão de milho verde sendo negociada por preços que rondavam os R$ 50,00, o acumulado de espigas milho vendidas até o domingo (21) foi de 7,242 milhões, segundo balanço parcial do entreposto. O resultado aponta para uma redução de pouco mais de 18% na comercialização de espigas em relação a 2025, quando foram comercializadas 8,839 milhões.



Segundo o diretor técnico operacional do Ceasa-PE, Charles Gultiergue, a diferença é explicada pelo calendário junino deste ano. “No ano passado, o período de maior procura coincidiu com o fim de semana, o que antecipou mais fortemente as compras e elevou o volume comercializado nos dias anteriores. Em 2026, com o São João caindo no meio da semana, a tendência é de que muitos compradores deixem a aquisição do milho mais próxima da data, especialmente nos dias 22, 23 e 24”, explicou Gultiergue.

O domingo (21) registrou uma oferta de 1,053 milhão de espigas e o comércio de 144.840 mãos vendidas. Em relação ao ano passado, esse volume havia sido de 176.780 mãos, uma variação de 16,07%. Apesar da diferença no volume ofertado, o preço médio da mão de milho se manteve estável no comparativo anual, segundo o Ceasa-PE. Entre 1º e 22 de junho, a média ficou em R$ 53 tanto em 2025 quanto em 2026. Já no dia 22 de junho, os preços praticados no Ceasa variaram entre R$ 40 e R$ 60 por mão.

Funcionando de forma ininterrupta desde o dia 15 deste mês, o entreposto segue com o formato 24 horas até quarta-feira (24), dia de São João. Há a expectativa, por parte do Ceasa-PE, de que as vendas dos dias 22 e 23 tragam um incremento importante para o balanço final do mês, esperando-se superar a marca de 11,5 milhões de espigas vendidas, o que representaria um aumento de 5% em relação a 2025.

Véspera

Marcondes Ribeiro, comerciante de Limoeiro, disse que venderá boa parte do milho ainda hoje, pois amanhã, dia de São João, o movimento será mais fraco. “A feira boa é hoje mesmo.”

Do lado dos consumidores, há quem venha chegue logo cedo para fazer pesquisa de preços e esperar uma queda para poder comprar a mão de milho. É o caso de Marcelo Santana, morador de Aldeia. Ele contou que, apesar dos vários ônibus que pegou para chegar ao Ceasa-PE, valeu a pena por encontrar preços melhores. “Do começo da feira em diante é que você vai pegar milho em promoção.”

Os dados de procedência mostram que Pernambuco segue como principal origem do milho comercializado no Ceasa-PE neste mês, respondendo por 68% do total registrado até agora. Entre os municípios pernambucanos com maior participação estão Passira, Gravatá, Ibimirim, Bonito, Chã Grande e Barra de Guabiraba. Também há fornecimento vindo de Sergipe (16%), Paraíba (12%), Rio Grande do Norte (3%) e Ceará (1%).

Segundo o Ceasa-PE, até o encerramento do mês, novos números devem ser incorporados ao resultado final de junho, especialmente com a continuidade do plantão do milho até o dia 24.

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