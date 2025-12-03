A- A+

economia criativa Balneário Camboriú entra na rota global com Desafio Jota Racing Evento de R$ 5 milhões transforma Speedway Music Park em arena global de entretenimento automotivo, impulsionando turismo e a economia criativa

O Desafio Jota Racing chega a Balneário Camboriú como um impulso direto à economia do entretenimento, do turismo e da cadeia automotiva no Brasil. Com um investimento de cerca de R$ 5 milhões, o evento transforma a pista da Speedway Music Park em uma arena de impacto tecnológico e visual, movimentando fornecedores locais, atraindo visitantes e ampliando a circulação econômica no município.

Carros suspensos, fogos, telões de mais de 10 metros, efeitos de LED, pirotecnia, palco para banda e até um ringue de luta compõem a estrutura que deve reunir mais de 5,5 mil pessoas em oito horas de programação.

Idealizado pelo empresário e piloto Jonathan Neves, conhecido como JJ - primeiro campeão brasileiro de Drift e sexto colocado no mundial da modalidade - o evento marca uma nova fase para o setor.

“O automobilismo, principalmente o drift, ainda tem um público restrito, e queremos mudar isso. Queremos levar a adrenalina das pistas para o grande público, com estrutura de show e transmissão digna dos maiores eventos do mundo”, afirma.

Programação

A programação vai além das manobras na pista e inclui simuladores de corrida, óculos de realidade virtual, ativações de marcas, food trucks e áreas temáticas. O ponto alto será o show de abertura, com música própria e centenas de drones assinados pela Fly Works, além da cobertura cinematográfica da Coptercam, que utilizará uma Porsche Cayenne câmera car, a mesma de produções como Velozes e Furiosos e da série Senna.

O Desafio Jota Racing surge alinhado ao crescimento econômico do setor automotivo esportivo. De acordo com a Federação Internacional de Automobilismo (FIA), o automobilismo mundial movimenta mais de R$ 1 trilhão por ano. A Fórmula 1, sozinha, registrou 1,6 bilhão de telespectadores e 6,5 milhões de espectadores presenciais em 2024, evidenciando o potencial financeiro dessa indústria.

Para JJ, o projeto já mira resultados ainda maiores: uma edição futura em estádio, paralela a um reality show, com investimento estimado em R$ 20 milhões e capacidade para até 50 mil pessoas. Há negociações em curso com empresas do setor automotivo dos Estados Unidos para levar o formato ao exterior.

Turismo

A escolha de Santa Catarina acompanha o momento positivo do estado no turismo. De janeiro a agosto de 2025, o destino recebeu 565.710 visitantes estrangeiros, crescimento de 66,45% em relação a 2024, segundo a Secretaria de Turismo. “Santa Catarina tem vocação para o espetáculo e para o esporte. Acreditamos que esse tipo de evento posiciona o estado como vitrine internacional, conectando o automobilismo ao turismo e à economia criativa”, destaca o piloto.

Com 90% da equipe formada por profissionais locais, o Desafio Jota Racing reforça a geração de empregos e o desenvolvimento regional, consolidando Balneário Camboriú como um hub de turismo de experiência e um novo polo de grandes eventos no Brasil.

