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A Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA) é contrária a eventuais mudanças na reforma tributária. "Buscamos deixar a reforma tributária menos danosa para o produtor rural e usaremos toda a força política que temos para manter a competitividade do nosso agro, custe o que custar, querendo ou não", disse o presidente da FPA, deputado federal Pedro Lupion (Republicanos-PR), nesta terça-feira (3). Ele lembrou que a bancada alterou 28 pontos durante a tramitação da reforma tributária na Câmara dos Deputados. "Vamos continuar lutando por isso com todo o enfrentamento necessário", acrescentou.

A FPA discorda do diagnóstico do governo, de que as exceções na reforma elevam a carga tributária. "Eles colocam cesta básica como subsídio ao agro e não é verdade. Eles colocam várias questões sociais como subsídio ao agronegócio ou, como exceções ao agronegócio, o que não é verdade", criticou.

Os objetivos da bancada são manter a alíquota reduzida em 60% para a produção de alimentos, manter os insumos agropecuários fora do imposto seletivo e assegurar a isenção ao produtor rural com faturamento de até R$ 3,6 milhões por ano. "São temas que estaremos atentos para que o setor não perca a competitividade. Não vamos aceitar nenhum passo atrás nessa questão", observou.

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