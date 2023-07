A- A+

BRASIL Bancada do agro voltará a pressionar Haddad por mais verba em meio a votações decisivas No retorno do recesso, o ministro da Fazenda enfrentará novas pressões do agronegócio. Deputados querem modificação no valor do seguro agrícola

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, voltará a ser pressionado pela bancada do agronegócio no retorno do recesso parlamentar. O motivo será o aumento de verba no seguro agrícola.



Os deputados da Frente Parlamentar da Agropecuária querem se reunir com o ministro, em agosto, para pedir R$ 1 bilhão a mais no valor já previsto no Plano Safra.

A frente é composta por 324 deputados e 50 senadores. A retomada das atividades na Câmara e no Senado será marcada pela continuidade de votações das pautas econômicas, de interesse de Haddad: reforma tributária, arcabouço fiscal e projeto de lei do Carf.

— Os valores foram insuficientes, o pleito original era de R$ 2 bilhões. O governo deixou a previsão de R$ 1 bilhão no Plano Safra. Vamos tentar chegar aos R$ 2 bilhões — disse ao Globo o vice-presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, Arnaldo Jardim (Cidadania-SP).

Para a abrir mais a torneira, porém, o ministério da Fazenda ainda depende da aprovação de medidas de arrecadação no Congresso Nacional, como o projeto de Lei do Carf, tributação de fundos exclusivos e taxação de apostas esportivas.



O Plano Safra foi divulgado no final de junho e prevê um total de R$440 bilhões de reais, R$ 364,22 bilhões para o financiamento de grandes e médios produtores rurais do país e mais R$ 77 bilhões para pequenos agricultores.

O seguro agrícola faz parte do montante desse programa e garante cobertura de danos à lavoura decorrente de fenômenos naturais.

Veja também

BRASIL Vale tem lucro de R$ 4,57 bi no segundo trimestre, queda de 78%