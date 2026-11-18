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BRASIL Bancada do PT sugere a ministro do Planejamento mudar autonomia do Banco Central Deputados decidiram que vão apoiar projeto de pacote de medidas para contas públicas, mas fizeram uma série de outras sugestões

A bancada do PT na Câmara encaminhou ao ministro do Planejamento, Bruno Moretti, uma série de sugestões na área econômica. Após encontro do ministro com a bancada, o líder do partido na Casa, Pedro Uczai (SC), entregou na terça-feira uma lista de projetos para que o governo trate como prioridade no Congresso.

Um dos pedidos dos deputados ao governo é um projeto que muda a autonomia do Banco Central e para tornar sincronizar os mandatos dos presidentes da República e do BC – hoje, o chefe da autoridade monetária tem o mandato encerrado no meio da gestão do presidente do país. A iniciativa também subordina o Banco Central ao Ministério da Fazenda.

A reunião foi convocada para reduzir a resistência de setores do PT em relação ao projeto de ajuste fiscal elaborado pela equipe econômica do governo e do qual Moretti tem sido o principal porta-voz. Ontem, mesmo com as críticas internas, vocalizadas principalmente pelo deputado Lindbergh Farias (PT-RJ), o partido decidiu que vai orientar a favor do projeto quando ele chegar à Câmara.

Apesar do acordo, deputados do PT ainda querem que o governo se comprometa com outras iniciativas. Há um temor dos deputados do partido que o projeto articulado por Moretti abra espaço para contingenciar recursos de universidades e de investimentos em outras áreas.





Para evitar isso, um dos projetos pedidos pelos petistas é um que retira das regras do arcabouço fiscal, que estabelece parâmetros para o crescimento das despesas públicas, gastos com investimentos.

O pacote apresentado pela bancada do PT também inclui projetos que regulamentam a tributação de lucros e dividendos, imposto sobre grandes fortunas e combate aos supersalários no serviço público.

A lista também abarca o fim da isenção para LCA e LCI, letras de crédito que financiam o agronegócio e o setor imobiliário, e o aumento da tributação sobre JCP, uma remuneração paga a acionistas de empresas. As duas medidas foram tentadas pela equipe econômica do governo Lula ao longo do terceiro mandato, mas sem sucesso.

Moretti não sinalizou como o governo tratará as medidas. Hoje o foco tem sido avançar com o projeto de ajuste fiscal, que ainda precisa ser votado pelo Senado e pela Câmara.

Segundo o governo, o conjunto de medidas incluído no projeto de ajuste terá impacto de R$ 56 bilhões nas contas públicas no próximo ano, com efeitos que devem crescer nos anos seguintes. Entre as principais medidas previstas estão mudanças nas regras de contingenciamento de despesas, permitindo que o governo bloqueie gastos para perseguir o centro da meta fiscal, e não apenas o limite inferior da margem de tolerância.

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