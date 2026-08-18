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reivindicação Bancários de Pernambuco rejeitam proposta da Fenaban e aprovam paralisação Período de greve de 24 horas terá início nesta quinta-feira (20); decisão foi tomada em assembleia da categoria

Os bancários de Pernambuco aprovaram, na segunda-feira (17), a realização de uma paralisação por 24 horas nesta quinta-feira (20) e rejeitaram o modelo de reajuste apresentado pela Federação Nacional dos Bancos (Fenaban). De acordo com a categoria, os bancos, até o momento, não apresentaram uma proposta global e índice de reajuste que contemple as reivindicações dos bancários.

Em Pernambuco, a proposta apresentada pela Fenaban foi rejeitada por 98,69% dos participantes, com 0,86% pela aprovação e 0,45% de abstenções. Já a paralisação foi aprovada por 91,63% dos votos, enquanto 3,40% votaram contra e 4,98% se abstiveram. A votação ocorreu em todo o país.

A categoria argumenta, ainda, que a Fenaban apresentou um modelo de reajuste escalonado em três faixas salariais, com faixas de valores ainda não informadas, além de propor o congelamento do piso e uma redução do tíquete-alimentação, criando ainda uma diferença entre bancários de cidades de grande porte e trabalhadores de cidades menores do interior.

A decisão foi tomada em assembleia da categoria. "A categoria participou amplamente e deu o recado que não aceita uma proposta que desvaloriza, divide os trabalhadores e não reconhece a contribuição dos bancários para os resultados bilionários do sistema financeiro. A resposta será com mobilização e unidade em todo o país", afirma Fabiano Moura, presidente do Sindicato dos Bancários de Pernambuco.

Para o Sindicato dos Bancários de Pernambuco, o resultado demonstra a insatisfação da categoria com a postura dos bancos nas negociações e reforça a necessidade de avanços concretos na mesa, especialmente na valorização dos salários, pisos, tíquetes e demais direitos econômicos e sociais.

Com o resultado da assembleia, o Sindicato encaminhará a decisão da categoria pela paralisação do dia 20 de agosto. “Este é o momento de uma paralisação por adesão, forte, sem produção, sem vendas, em defesa da valorização, dignidade e respeito aos trabalhadores do sistema financeiro”, ressalta Fabiano Moura.

A minuta de reivindicações foi entregue à Fenaban no dia 24 de junho. A próxima rodada de negociação da Campanha Nacional Unificada dos Bancários 2026 está agendada para esta terça-feira (18).

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