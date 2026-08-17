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negociação Bancários de Pernambuco reúnem-se nesta segunda-feira (17) para decidir sobre greve Iniciativa faz parte da Campanha Nacional Unificada dos Bancários

O Sindicato dos Bancários de Pernambuco convoca a categoria para uma assembleia nesta segunda-feira (17), às 18h, na sede da entidade, seguida de votação remota pelo sistema Vota Bem, das 20h às 23h. A iniciativa faz parte da Campanha Nacional Unificada dos Bancários 2026.

A categoria vai decidir em todo o país se adere à greve nacional prevista para 20 de agosto, em resposta à Federação Nacional dos Bancos (Fenaban) na mesa de negociação. Os bancários sustentam que, até o momento, os bancos não apresentaram uma proposta global para as reivindicações da categoria, que pede um aumento real (INPC + 5%) e melhores condições de trabalho com reivindicações sobre fim das metas abusivas, saúde, entre outros.

A Fenaban propôs um modelo de reajuste escalonado por faixas salariais, além de congelamento do piso de ingresso, redução do tíquete-alimentação e refeição. Para o presidente do Sindicato dos Bancários de Pernambuco, Fabiano Moura, a categoria precisa dar uma resposta firme à proposta dos bancos.

“Os bancos lucram bilhões, enquanto chegam à mesa propondo congelar o piso, reduzir o tíquete e dividir a categoria. Isso é desrespeito com quem produz esses resultados. Nesta segunda-feira, os bancários vão decidir a resposta e, se aprovada a greve, no dia 20 vamos mostrar a força da nossa categoria”, afirma.

A minuta de reivindicações foi entregue à Fenaban em 24 de junho. A próxima rodada de negociação com a entidade está prevista para terça-feira (18).

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