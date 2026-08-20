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greve Bancários paralisam atividades por 24 horas nesta quinta-feira (20) Categoria não chegou a acordo com a Fenaban sobre proposta de reajuste salarial

Bancárias de todo o país paralisam as atividades nesta quinta-feira (20) por 24 horas devido à falta de acordo com a Federação Nacional dos Bancos (Fenaban). A categoria alega que a entidade recuou em relação a propostas rejeitadas por 97% dos bancários, mas que não apresentou, até o momento, qualquer índice de reajuste salarial.

Em Pernambuco, o Sindicato dos Bancários realiza ações de mobilização durante todo o dia, em mais de 50 unidades de bancos públicos e privados.

Na negociação realizada na terça-feira (18), os bancos retiraram propostas de reajustes diferenciados por faixas salariais, de divisão dos valores de vale-refeição e vale-alimentação entre cidades e de congelamento do piso de ingresso. De acordo com os bancários, a Fenaban ainda não apresentou uma proposta econômica que contemple as reivindicações da categoria.

“A Fenaban recuou, retirou as propostas, mas não apresentou nenhum índice. Os bancos podem apresentar uma proposta econômica global e digna para os bancários. Sem proposta, vamos manter a paralisação do dia 20 e com muita intensidade em Pernambuco e todo o país”, afirma Fabiano Moura, presidente do Sindicato dos Bancários de Pernambuco.

Reivindicações

A categoria reivindica aumento real nos salários, valorização do piso, da Participação nos Lucros e Resultados (PLR) e dos vales-refeição e alimentação, além de melhorias nas condições de trabalho. A Convenção Coletiva de Trabalho da categoria vence dia 31 de agosto e está em negociação com a Fenaban.

Os trabalhadores também cobram medidas contra as demissões, indenização adicional para desligamentos e programas de qualificação e requalificação profissional.

A próxima rodada de negociação entre a Fenaban e o Comando Nacional dos Bancários deverá ser retomada na segunda-feira (24).

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