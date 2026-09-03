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negócios Banco C6 compra startup Alymente e entra no mercado de benefícios, que movimenta R$ 150 bi por ano Nova legislação quer estimular concorrência, num segmento que ainda é altamente concentrado no Brasil

O banco C6, que tem como sócio o americano JPMorganChase, está entrando no mercado de benefícios. A instituição anunciou nesta quinta-feira a compra da start up de benefícios corporativos Alymente, que vai ampliar a oferta de produtos do banco com vale-refeição, vale-alimentação e outros serviços voltados à gestão de funcionários.

O setor de benefícios atende mais de 22 milhões de trabalhadores em todo o país e é considerado um dos maiores e mais consolidados mercados desse tipo no mundo, movimentando por ano, no país, R$ 150 bilhões.

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A conclusão do negócio depende da aprovação do Banco Central e do cumprimento de condições precedentes à transação. O valor da aquisição não foi divulgado.

Com mais este passo, o C6 amplia a estratégia de oferecer produtos a empresas. Após a conclusão da compra, a Alymente passará a se chamar C6 Benefícios e o cartão será emitido pela Mastercard.

Criada em 2017, a Alymente é uma plataforma de benefícios com atuação nacional, que atende mais de 100 mil pessoas, tendo entre seus clientes empresas como Heineken, Nissan, BIC e Pernod Ricard.

A empresa oferece um cartão multibenefícios com nove categorias, que incluem alimentação, mobilidade e bem-estar, além de serviços como telemedicina, apoio psicológico e acesso a academias.

A plataforma também reúne funcionalidades para as áreas de Recursos Humanos, como gestão de premiações, frotas, despesas corporativas e reembolsos de funcionários.

O C6 já tem uma oferta de produtos e serviços para empresas, como conta corrente, pagamentos e recebimentos, maquininhas, cartões, crédito, investimentos e soluções internacionais.

Com a operação, o C6 Bank acrescenta os benefícios corporativos a esse portfólio ao mesmo tempo em que os clientes empresariais atendidos pela Alymente passam a ter acesso às soluções financeiras da instituição.

“Benefícios são parte importante da gestão de qualquer empresa que tenha funcionários, inclusive das pequenas e médias, que representam uma parcela relevante dos nossos clientes”, disse em nota Ricardo Botelho, head de pessoa jurídica do C6 Bank.

Ele afirmou que com a aquisição, o C6 incorpora uma plataforma pronta e uma equipe que já conhece o setor.

O banco também prepara, para os próximos meses, o lançamento de sua solução de folha de pagamento, que permitirá às empresas concentrar no C6 Bank o pagamento de salários de seus funcionários.

O C6 busca atrair as empresas oferecendo, por exemplo, uma conta empresarial que não tem tarifa de manutenção e oferece Pix gratuito e ilimitado.

“O C6 Bank já reúne tudo que uma empresa precisa do ponto de vista financeiro. E muitos dos nossos clientes começaram a nos demandar justamente produtos que não oferecíamos, como crédito, consignado e folha de pagamento”, afirmou em nota André Purri, fundador da Alymente.

Concentração do setor

No país, o segmento de vale-alimentação ainda é concentrado com quatro grandes operadoras respondendo por cerca de 80% desse volume.

Esse cenário começou a mudar nos últimos anos, com a chegada de novos players, e ganhou força com as mudanças regulatórias recentes.

O governo quer aumentar a concorrência nesse setor, e reduzir custos para os estabelecimentos comerciais que aceitam esses cartões.

Entre na legislação, que entrou em vigor ano passado, estão a possibilidade que os cartões de benefícios funcionem em qualquer maquininha, independentemente do arranjo ou bandeira da credenciadora.

Outra novidade é que o trabalhador possa transferir o saldo e a gestão de seu benefício paraVale-refeição e vale-alimentação: taxas cobradas de restaurantes sobem apesar de teto criado pelo governo a operadora de sua preferência, como na portabilidade bancária, sem cobrança de tarifas.

Houve também a limitação da taxa cobrada pelas operadoras dos restaurantes, lanchonetes e supermercados a no máximo 3,6%, com tarifa de intercâmbio teto de 2%, e o dinheiro das compras realizadas com VR e VA deve ser repassado ao comerciante em um prazo de até 15 dias.

Ficou definido que o saldo do benefício deve ser utilizado somente para alimentação/refeição, sendo vetada a compra de itens como bebidas alcoólicas, cigarros ou produtos de limpeza.

“A dinâmica competitiva desse mercado vai mudar completamente, abrindo espaço para novos participantes e fazendo com que o diferencial esteja cada vez mais em produto, tecnologia, atendimento e preço”, afirmou na nota, Botelho

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