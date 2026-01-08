A- A+

MUNDO Banco cambojano entra em liquidação após extradição de fundador acusado de fraude cibernética Chen Zhi foi entregue à China um dia antes do anúncio do Banco Central; empresário já havia sido sancionado pelos EUA por denúncias de trabalho forçado

O banco cambojano Prince, fundado pelo magnata Chen Zhi, foi colocado em liquidação, anunciou nesta quinta-feira o Banco Central do país asiático, um dia após a extradição do empresário para a China, onde é acusado de envolvimento em ciberfraudes bilionárias.

Os Estados Unidos já haviam sancionado Zhi, de origem chinesa, em outubro, sob a acusação de comandar operações em campos de trabalho forçado no Camboja — medida que teve reflexos diretos sobre a indústria tabagista latino-americana.

O grupo Prince é o maior acionista da Allied Cigar Corporation, controladora da espanhola Tabacalera, que, por sua vez, detém o controle da Tabacalera de García, na República Dominicana, e da cubana Habanos, empresa dividida em partes iguais com a estatal Cubatabaco.





As autoridades cambojanas anunciaram na noite de quarta-feira a detenção e extradição de três cidadãos de origem chinesa, entre eles Chen Zhi, “no âmbito da cooperação no combate à criminalidade transnacional”.

Em comunicado divulgado nesta quinta-feira, o Banco Nacional do Camboja informou: “O Banco Nacional do Camboja deseja informar ao público que o Prince Bank Plc. foi colocado em liquidação, em conformidade com as leis do Reino do Camboja”.

Segundo o banco central, os clientes da instituição poderão “retirar seu dinheiro normalmente, preparando os documentos necessários para a retirada”.

As autoridades chinesas não comentaram a extradição. Procurado, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos informou, por meio de um porta-voz, que não se manifestaria sobre o caso.

Apesar das acusações, o grupo Prince as rejeita e segue sendo um dos conglomerados mais importantes do Camboja. Fundado em 2015, atua em mais de 30 países, com presença nos setores imobiliário, financeiro e de bens de consumo.

Especialistas apontam que o Camboja abriga dezenas de centros de golpes virtuais, nos quais milhares de pessoas realizam fraudes on-line — algumas de forma voluntária, outras como vítimas de tráfico humano.

