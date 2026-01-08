Qui, 08 de Janeiro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquinta08/01/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
MUNDO

Banco cambojano entra em liquidação após extradição de fundador acusado de fraude cibernética

Chen Zhi foi entregue à China um dia antes do anúncio do Banco Central; empresário já havia sido sancionado pelos EUA por denúncias de trabalho forçado

Reportar Erro
Banco cambojano Prince entra em liquidação após extradição de fundador acusado de comandar megafraude cibernética Banco cambojano Prince entra em liquidação após extradição de fundador acusado de comandar megafraude cibernética  - Foto: AFP

O banco cambojano Prince, fundado pelo magnata Chen Zhi, foi colocado em liquidação, anunciou nesta quinta-feira o Banco Central do país asiático, um dia após a extradição do empresário para a China, onde é acusado de envolvimento em ciberfraudes bilionárias.

Os Estados Unidos já haviam sancionado Zhi, de origem chinesa, em outubro, sob a acusação de comandar operações em campos de trabalho forçado no Camboja — medida que teve reflexos diretos sobre a indústria tabagista latino-americana.

O grupo Prince é o maior acionista da Allied Cigar Corporation, controladora da espanhola Tabacalera, que, por sua vez, detém o controle da Tabacalera de García, na República Dominicana, e da cubana Habanos, empresa dividida em partes iguais com a estatal Cubatabaco.

Leia também

• Ministros do STF dizem que Corte barraria eventual reversão da liquidação do Banco Master pelo TCU

• Ministro do TCU deve paralisar inspeção no Banco Central sobre o caso Master

• Alessandro Vieira pede que PGR investigue Jhonatan de Jesus por atuação no caso do Banco Master



As autoridades cambojanas anunciaram na noite de quarta-feira a detenção e extradição de três cidadãos de origem chinesa, entre eles Chen Zhi, “no âmbito da cooperação no combate à criminalidade transnacional”.

Em comunicado divulgado nesta quinta-feira, o Banco Nacional do Camboja informou: “O Banco Nacional do Camboja deseja informar ao público que o Prince Bank Plc. foi colocado em liquidação, em conformidade com as leis do Reino do Camboja”.

Segundo o banco central, os clientes da instituição poderão “retirar seu dinheiro normalmente, preparando os documentos necessários para a retirada”.

As autoridades chinesas não comentaram a extradição. Procurado, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos informou, por meio de um porta-voz, que não se manifestaria sobre o caso.

Apesar das acusações, o grupo Prince as rejeita e segue sendo um dos conglomerados mais importantes do Camboja. Fundado em 2015, atua em mais de 30 países, com presença nos setores imobiliário, financeiro e de bens de consumo.

Especialistas apontam que o Camboja abriga dezenas de centros de golpes virtuais, nos quais milhares de pessoas realizam fraudes on-line — algumas de forma voluntária, outras como vítimas de tráfico humano.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter