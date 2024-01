Banco Central abre inscrições para concurso com 300 vagas e salário inicial de R$ 20,9 mil

A- A+

As inscrições para concurso do Banco Central começam nesta segunda-feira (22). Serão 300 vagas: 150 na área de Economia e Finanças e 150 em Tecnologia da Informação (TI). Dessas, cem serão imediatas e as demais irão para cadastro de reserva. Os cargos pedem nível superior em qualquer área de formação e têm remuneração inicial de R$ 20.924,80 para 40 horas semanais. O edital já foi publicado.

Das cem vagas imediatas, 50 serão de Economia e 50 para TI. As inscrições vão até 18h do dia 20 de fevereiro e podem ser feitas no site da organizadora do concurso, a Cebraspe. Há reserva de vaga para pessoas com deficiência (5%) e negros (20%).

O processo seletivo será constituído de provas objetivas e discursivas, que serão realizadas no dia 19 de maio em todas as capitais do país. Há uma taxa de R$ 150 para a inscrição.

Serão cobrados conhecimentos básicos de Língua Portuguesa (25 questões), Noções de lógica e estatística (10 questões), Direito administrativo (5 questões) e Fundamentos de microeconomia e macroeconomia (10 questões), além de conhecimentos específicos de cada área.

As vagas são todas para Brasília. Além da remuneração inicial de R$ 20.924,80, os aprovados receberão auxílio-alimentação e direito à assistência médica, que tem custos divididos igualmente entre os servidores e o Banco Central.

