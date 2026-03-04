A- A+

Caso Master Banco Central afirma que encontrou indícios de vantagens indevidas de servidores no caso Master Segundo o BC, os indícios de crime encontrados em revisão interna da fiscalização e liquidação do banco foram encaminhados à PF

O Banco Central informou nesta quarta-feira (4) que identificou indícios de recebimento de vantagens indevidas dos dois servidores afastados por ligações com o Banco Master durante revisão interna dos processos de fiscalização e liquidação da instituição. Segundo o órgão, de imediato, houve afastamento cautelar dos dois técnicos e do acesso às dependências do BC e de seus sistemas. Além disso, houve comunicação de indícios de crime à Polícia Federal.

Paulo Sérgio de Souza e Belline Santana foram alvo da terceira fase da Operação Compliance Zero nesta quarta-feira por decisão do ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), relator do caso Master na corte. De acordo com as investigações da PF, os dois servidores são suspeitos de prestar consultoria informal para Vorcaro. Eles já tinham deixado os cargos por decisão administrativa do BC no âmbito da investigação interna para apurar a atuação no caso Master.

"O Banco Central informa que identificou indícios de percepção de vantagens indevidas por dois servidores de seu quadro permanente de pessoal, durante revisão interna dos processos de fiscalização e liquidação do Banco Master", disse o BC, em nota.

O BC ainda declarou sua "convicção" de que o trabalho desenvolvido pela Polícia Federal "representa um passo essencial para o pleno esclarecimento dos fatos."

"Esclarece o Banco Central que, observado o devido processo legal e o direito à ampla defesa, as condutas infracionais identificadas receberão a devida resposta sancionatória, de acordo com a lei."

"Esclarece o Banco Central que, observado o devido processo legal e o direito à ampla defesa, as condutas infracionais identificadas receberão a devida resposta sancionatória, de acordo com a lei."

Segundo a investigação, os dois servidores davam orientações estratégicas sobre a condução de reuniões institucionais, elaboração de documentos e a abordagem de temas sensíveis perante autoridades regulatórias. Eles faziam parte de um grupo de mensagens com Vorcaro, criado para facilitar a comunicação direta entre os envolvidos e permitir a discussão de estratégias relativas a temas de interesse do Banco Master.

Na época dos fatos relatados, Santana e Souza eram, respectivamente, chefe e chefe-adjunto do Departamento de Supervisão Bancária do BC, área da diretoria de Fiscalização responsável por monitorar os bancos. Souza, no entanto, foi diretor de Fiscalização entre 2017 e 2023 . Santana chegou a ser cotado para substituí-lo na diretoria, mas o presidente Luiz Inácio Lula da Silva preferiu Ailton Aquino.

