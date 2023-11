Banco Central anuncia "Focus" de empresas não financeiras

A- A+

O Banco Central anunciou nesta segunda-feira (6) que começou a implementar um programa piloto para coletar projeções não só de instituições financeiras - como acontece hoje - mas também de empresas não financeiras. A ideia é ampliar o leque de informações, e não ficar restrito apenas a bancos e consultorias ligadas ao setor financeiro.

"Em linha com a experiência de outros bancos centrais, a pesquisa visa coletar a percepção e as expectativas do setor empresarial não financeiro quanto à situação dos seus negócios e sobre algumas variáveis econômicas que podem influenciar suas decisões", disse o banco em nota.

A meta é chegar a 100 empresas ouvidas, de forma voluntária, para captar "percepções e expectativas" sobre a economia. Por ora, essas informações não serão divulgadas, serão usadas apenas para uso interno, até que a pesquisa amadureça:

"Inicialmente, cerca de cem empresas serão consultadas, a fim de testar o questionário e possibilitar a validação das respostas. Essa amostra inicial foi elaborada tendo como ponto de partida uma seleção das maiores empresas de cada setor de atividade, excluindo-se os setores público e financeiro, acrescida de empresas com as quais o BC já vem realizando reuniões periódicas."

A proximidade com o setor financeiro, principalmente por meio do Boletim Focus, sempre foi uma crítica recorrente à política monetária do Banco Central. Isso porque as instituições financeiras fazem as projeções, influenciam a política de juros, e depois operam no mercado para tentar conseguir lucros.

O início dessa pesquisa é uma forma de o BC ter uma visão mais ampla da conjuntura econômica e amenizar esse tipo de crítica.

Ainda não há data sobre quando os resultados serão divulgados.

