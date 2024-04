Banco Central anuncia moeda de R$ 5 em comemoração aos 200 anos da primeira constituição

A- A+

O Banco Central do Brasil lançará na próxima quinta-feira (11) uma moeda comemorativa de prata, em alusão aos 200 anos da primeira Constituição brasileira. O valor de face será de R$ 5,00.

Esse tipo de lançamento é tradicional no BC. Na data comemorativa dos 200 anos da Independência do Brasil, foram lançadas moedas de R$ 2,00 e R$ 5,00, com símbolos nacionais.

Nesse caso, as moedas foram destinadas a colecionadores e vendidas exclusivamente pelo site Clube da Medalha (site oficial da Casa da Moeda do Brasil).

Outros exemplos são moedas em alusão aos 25 anos do Plano Real ou aos Jogos Olímpicos e Paralímpicos no Rio de Janeiro (RIO 2016).

A cerimônia para o lançamento da moeda dos 200 anos da primeira Constituição correrá no Salão Nobre do Congresso Nacional.

“Trata-se de uma homenagem do Banco Central ao Poder Legislativo, celebrando o bicentenário da primeira Constituição, que implementou o bicameralismo no país, com a criação da Câmara dos Deputados e do Senado Federal”, diz a instituição em nota.

O lançamento vem acompanhado regularmente de um edital do BC, sobre as características das moedas.

