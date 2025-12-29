A- A+

Banco Master Banco Central apresenta ao TCU informações sobre processo de liquidação do Banco Master Ministro Jhonatan de Jesus solicitou dados em processo que apura possível omissão

O Banco Central (BC) apresentou nesta segunda-feira ao Tribunal de Contas da União (TCU) esclarecimentos sobre o processo de liquidação do Banco Master. O protocolo das informações atendeu a uma determinação do ministro Jhonatan de Jesus.

Os documentos serão analisados primeiro pela unidade técnica do TCU, e depois serão encaminhados ao relator. O processo está sob sigilo, também por determinação de Jhonatan.

O processo que tramita no TCU investiga uma possível omissão do BC em relação a operações do banco, que é controlado por Daniel Vorcaro. A empresa também é alvo de uma investigação da Polícia Federal (PF), que levou à prisão de Vorcaro e outros executivos, posteriormente soltos.

Jhonatan de Jesus determinou que o BC deveria fornecer documentação sobre os fundamentos técnicos e jurídicos da decretação da liquidação, decidida em novembro, indicando os principais marcos do processo decisório.

Também deveria ser informado se houve análise de alternativas menos gravosas previstas em lei, como soluções de mercado ou reorganização, e as razões para adotá-las ou descartá-las.

Além disso, Jhonatan quer saber se houve divergências entre áreas técnicas internas e como essas posições foram tratadas. O ministro determinou, ainda, a apresentação de uma linha do tempo das negociações anteriores ao encerramento das atividades.

Veja também