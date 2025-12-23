A- A+

MERCADO Banco Central confirma que reunião com Moraes tratou dos efeitos da Lei Magnitsky Moraes também divulgou nota sobre o tema

O Banco Central confirmou nesta terça-feira (23) que manteve reuniões com o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). A autarquia afirmou, em nota, que os encontros ocorreram para "tratar dos efeitos da aplicação da Lei Magnitsky".

O comunicado não detalha quais membros do BC se encontraram com o ministro.

A declaração foi divulgada após informações do jornal O Globo apontarem que o ministro teria pressionado o presidente da autarquia, Gabriel Galípolo, e o BC a aprovarem uma solução para o Banco Master, liquidado pela autoridade monetária em 18 de novembro.

O comunicado do BC não menciona o caso.

Mais cedo, Moraes também divulgou nota na qual afirma que seus encontros com o presidente do BC, Gabriel Galípolo, ocorreram em virtude da aplicação da Lei Magnitsky.



Veja também