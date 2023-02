A- A+

Banco Central conversa com países da América Latina sobre Pix internacional, segundo Campos Neto

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, anunciou nesta segunda-feira (27) que está articulando a internacionalização do Pix com Uruguai, Colômbia, Chile e Equador. A ideia é formar um "bloco" de pagamento instantâneo na América Latina, com infraestrutura nos moldes do PIX, segundo o chefe da autarquia monetária.

Estamos olhando em como fazer o Pix internacional. Alguns países da América Latina já estão discutindo com a gente como eles vão adotar o PIX. Achamos que vai ter um Bloco. Você viaja entre os países e faz o pagamento automático. Assim, se resolve o problema do pagamento transfronteiriço. Estamos trabalhando com Uruguai, Colômbia e Equador. O Chile também nos procurou, disse em evento promovido pelo Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa (IDP), em Brasília.

Ainda segundo Campos Neto, as discussões sobre “moeda única” não seriam necessárias com a eventual estruturação de um modelo de pagamento instantâneo entre os países da América Latina.

Acho que isso é uma forma de unificar o bloco, sem necessidade de falar em termos de moeda. Se a gente tem um pagamento instantâneo, já unificado, nós já fazemos o trabalho de pagamento transfronteiriço, afirmou.

