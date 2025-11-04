Ter, 04 de Novembro

Banco Central decide desligar plataforma blockchain do Drex

Nova tecnologia para continuação do piloto será definida no início do ano que vem

Drex deverá ser reavaliado em breveDrex deverá ser reavaliado em breve - Foto: Rafael Neddermeyer/Agência Brasil

O Banco Central decidiu desligar, na próxima segunda-feira, a plataforma blockchain que vinha sendo usada para os testes do Drex, como é o chamado o projeto da versão totalmente digital da moeda brasileira — uma CBDC (moeda digital do banco central, na sigla em inglês).

A nova tecnologia para continuação do piloto do Drex em 2026 será definida no início do ano que vem.

A plataforma que foi usada nas duas primeiras fases do piloto, iniciado em 2023, é baseada na Hyperledger Besu, uma tecnologia de registro distribuído (blockchain) que permite o controle de alguma autoridade — no caso, o Banco Central. A tecnologia, contudo, não conseguiu alcançar os padrões de privacidade e segurança considerados necessários pelo BC para o andamento do projeto.

Agora, o direcionamento que foi dado para a equipe técnica em relação à terceira fase foi "agnóstico" em relação à tecnologia e à arquitetura — ou seja, não se sabe ainda se usará ou não blockchain.

Na próxima etapa, o foco do piloto do Drex deve ser em soluções para aprimorar garantias no mercado de crédito.

