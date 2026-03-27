Banco Central decreta a liquidação do conglomerado Entrepay
Caso ocorre em meio a investigações que citam o Banco Master
Foi decretada nesta sexta-feira pelo Banco Central do Brasil a liquidação extrajudicial da Entrepay Instituição de Pagamento S.A., com extensão à Acqio Adquirência Instituição de Pagamento S.A. e à Octa Sociedade de Crédito Direto S.A., que compõem o conglomerado.
A medida foi adotada após o BC identificar deterioração na situação econômico-financeira da instituição líder, além de descumprimento de normas e riscos considerados anormais aos credores. De pequeno porte, o grupo representava cerca de 0,009% dos ativos do Sistema Financeiro Nacional em dezembro de 2025 e não operava com instrumentos cobertos pelo Fundo Garantidor de Créditos (FGC).
Embora o Banco Central não tenha associado formalmente a liquidação da Entrepay às investigações do Banco Master, o caso ocorre em um contexto mais amplo de investigações no sistema financeiro que também envolvem o Banco Master. O CEO da Entrepay, Antônio Freixo, conhecido como “Mineiro”, foi alvo da Operação Compliance 2, que apura supostas fraudes envolvendo o Master.
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Antes da intervenção, já havia sinais de dificuldades operacionais. Relatos recentes apontavam atrasos em repasses a lojistas que utilizavam as maquininhas da empresa, o que indicava problemas de liquidez nas operações.
O Banco Central informou que seguirá com a apuração de responsabilidades. Os desdobramentos podem incluir sanções administrativas e o envio de informações a outras autoridades, conforme previsto na legislação. Também foi determinada a indisponibilidade de bens de controladores e ex-administradores das instituições.