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BANCO CENTRAL Banco Central decreta liquidação de cooperativa Creditag por "grave comprometimento" econômico Bens de ex-administradores foram bloqueados com a medida

O Banco Central (BC) decretou nesta quinta-feira a liquidação extrajudicial da Cooperativa de Crédito, Poupança e Serviços Financeiros - Creditag, após identificar um grave comprometimento da situação econômico-financeira da empresa.

A autoridade monetária tomou a decisão diante do alto risco para credores da cooperativa que não possuem garantia de que vão receber o valor devido.

Com a medida, a cooperativa vai encerrar suas atividades, e ter nomeada uma liquidante para conduzir esse processo.

Segundo o BC, a Creditag é uma cooperativa independente de pequeno porte, enquadrada no segmento S5 da regulação prudencial.

Em dezembro de 2025, a cooperativa detinha aproximadamente 0,0000226% do ativo total do Sistema Financeiro Nacional (SFN).

A empresa surgiu em 2003, na cidade de Mineiros, em Goiás. Em seu site, a cooperativa diz que presta serviços financeiros “cuidando pelo equilíbrio econômico de nossos cooperados, tanto na aplicação de recursos em seus projetos como também na captação de investimentos dos mesmos.”

O Banco Central afirmou que continuará tomando todas as medidas cabíveis para apurar as responsabilidades nos termos de suas competências legais. Os bens dos ex-administradores da empresa foram bloqueados e as investigações podem levar a aplicação de sanção administrativa ou encaminhamento das informações para outros órgãos.

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