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liquidação Banco Central decreta liquidação extrajudicial das distribuidoras Trustee e Banvox Ambas as empresas liquidadas têm sede em São Paulo e serão comandadas pela liquidante Marilena Simões Valentim

O Banco Central decretou nesta quinta-feira (3) a liquidação extrajudicial da Trustee Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários e da Banvox Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários. O ato foi assinado pelo diretor de Fiscalização, Ailton de Aquino, que está como substituto na presidência do BC durante viagem de Gabriel Galípolo a Basileia, na Suíça.

Ambas as empresas liquidadas têm sede em São Paulo e serão comandadas pela liquidante Marilena Simões Valentim.

De acordo com o BC, as distribuidoras integram um conglomerado prudencial classificado no segmento S4 da regulação prudencial e têm baixa representatividade no Sistema Financeiro Nacional (SFN).

A autoridade monetária detalha ainda que, em julho deste ano, as instituições representavam, em conjunto, menos de 0,001% do ativo total ajustado do SFN e 0,76% do volume de administração de recursos de terceiros.

"A decretação da liquidação extrajudicial foi motivada pela existência de graves violações às normas legais que disciplinam as atividades das instituições", completou o BC, em nota.

O órgão reiterou que continuará tomando todas as medidas cabíveis para apurar as responsabilidades e que o resultado dessas apurações poderá levar à aplicação de medidas sancionadoras de caráter administrativo e a comunicações às autoridades competentes. Além disso, ficam indisponíveis, a partir desta quinta-feira, os bens dos controladores e dos ex-administradores das instituições objeto da liquidação extrajudicial.

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