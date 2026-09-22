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Taxa de Juros Banco Central detalha corte da Selic para 13,75% em ata do Copom Redução da semana passada foi a quinta em ciclo de alívio monetário

O Banco Central detalhou, na ata do Comitê de Política Monetária (Copom), divulgada nesta terça-feira (22), a decisão de reduzir a taxa Selic em 0,25 ponto percentual, 13,75% para 14% ao ano, na semana passada.

Desde que começou o ciclo de corte de juros, em março, o BC vem optando por essa dose de alívio monetário diante das fortes incertezas no cenário, como a guerra no Oriente Médio, o El Niño e as dúvidas sobre a velocidade da desaceleração da atividade econômica.

No comunicado após a reunião da semana passada, o BC fez um aceno à desaceleração recente da atividade econômica e da inflação no Brasil e manteve a postura de não dar sinalizações para as próximas reuniões devido aos riscos em torno do cenário inflacionário e da incerteza acima do usual. O próximo encontro ocorre nos dias 3 e 4 de novembro.

"O cenário atual, caracterizado por significativo aumento da incerteza, desancoragem das expectativas e riscos elevados em torno do cenário base, demanda serenidade e cautela na condução da política monetária. O Comitê seguirá acompanhando a evolução do cenário de forma a manter a restrição adequada para assegurar a convergência da inflação à meta", disse o comunicado do Copom da semana passada.

O comitê calibra a Selic para alcançar a meta de inflação, de 3% ao ano, com margem de tolerância entre 1,5% reais e 4,5%. Na semana passada, o Copom atualizou suas projeções oficiais para a inflação oficial (IPCA).

No prazo com que a autoridade monetária trabalha atualmente para atingir a meta de 3,0%, a projeção foi mantida em 3,2% entre o Copom de agosto e setembro.

Para o final de 2026, houve aumento da projeção, de 5,1% para 5,2% - acima do limite de tolerância da meta -, assim como para o término de 2027, de 3,8% para 3,9%.

As estimativas são realizadas com a trajetória da taxa Selic extraída do Boletim Focus, que atualmente aponta para 13,75% no final de 2026 e 12% no encerramento de 2027. Ou seja, a projeção de 3,2% para o IPCA no primeiro trimestre de 2028 considera uma Selic de 13,75% no fim deste ano. Também foi considerado uma taxa de câmbio que começa em R$ 5,15 e evolui segundo a paridade do poder de compra.

Ganho de confiança

Na avaliação sobre a inflação, após o IPCA de agosto (-0,32%) surpreender positivamente, a autoridade monetária destacou que a inflação cheia e a média das medidas subjacentes desaceleraram nas divulgações mais recentes e voltaram para o intervalo da meta, embora ainda estejam acima de 3,0%.

Mas manteve a mensagem de que "monitora com atenção" a distância das expectativas de inflação em relação à meta. De acordo com Boletim Focus, a mediana para o fim de 2026 é de 4,9% e para o término de 2027, de 4,3%. No Copom anterior, as projeções estavam em 5,0% e 4,2%.

Em relação à atividade econômica, o BC pareceu mais confiante na desaceleração ao ressaltar que o conjunto dos indicadores divulgados desde a última reunião do Copom "mostra uma moderação gradual" da economia. Em agosto, o colegiado havia usado a palavra "sugere".

Um dos dados divulgados entre as duas reuniões do Copom foi o Produto Interno Bruto (PIB) do segundo trimestre (0,5%), que surpreendeu pela composição, com setores cíclicos, que respondem mais à política monetária, mais fracos. Outros indicadores setoriais do terceiro trimestre vêm mantendo essa tendência.

O BC também manteve a mensagem de que segue acompanhando os desenvolvimentos da política fiscal doméstica impactam a política monetária e os ativos financeiros, "reforçando a postura de cautela em cenário de maior incerteza". O colegiado tampouco fez mudanças na análise sobre o ambiente externo, mesmo com o início do processo de alta de juros nos EUA. "

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