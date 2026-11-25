A- A+

crédito Banco Central determina que limite do cartão de usuários frequentes de rotativo seja reduzido Instituições vão levar em conta dívidas do cliente em todo o sistema financeiro

O Banco Central e o Conselho Monetário Nacional (CMN) aprovaram nesta quarta-feira um novo conjunto de medida para prevenir o risco de endividamento.

Dentre as medidas divulgadas, estão a redução gradual do limite do cartão de crédito para clientes que usam o rotativo com frequência.

As instituições que emitiram cartões deverão reduzir gradualmente os limites para aqueles que, nos últimos 6 meses, deixaram de pagar o valor total de 3 ou mais faturas, em meses diferentes, e financiaram o restante pelo rotativo.

As restrições terminam quando o cliente pagar integralmente 6 faturas seguidas ou quitar toda a dívida do rotativo. Para identificar o uso frequente, o BC afirma que será exigido que as instituições considerem os cartões e as dívidas do cliente em todo o sistema financeiro.

Segundo o órgão, esses critérios de redução devem constar do contrato, e o cliente deverá ser avisado antes da aplicação da medida.

"A redução gradual do limite do cartão objetiva preservar o uso do cartão como meio de pagamento e reduzir os riscos de endividamento elevado ou excessivo", disse o BC, em nota.

Outra medida anunciada nesta quarta é a exigência de contratação de crédito em canais seguros. As ofertas poderão continuar a ser feitas por telefone, por aplicativos de mensagens e por outros canais permitidos, mas a contratação só poderá se concluída pelos canais eletrônicos da própria instituição, tais como aplicativos e internet banking, ou por meio de atendimento presencial autorizado.

Além disso, passarão a ter proteção reforçada os clientes com dívidas em atraso no sistema há 90 dias ou mais em operações de crédito sem garantias ou com sinais claros de que não conseguirão pagá-las nas condições combinadas.

O banco não poderá aumentar sua exposição a esses clientes nas modalidades sem garantia.

Segundo o BC, essa restrição não alcança a liberação de novos recursos por meio de crédito com garantias reais suficientes, de crédito consignado, da modalidade especial com juros reduzidos prevista em lei e das operações ligadas a processos de recuperação judicial ou extrajudicial.

Durante esse período, as operações sem garantia somente poderão ser renegociadas, portadas para outra instituição ou trocadas por modalidade mais vantajosa ao cliente.

O BC também vai aprimorar as regras de gerenciamento de riscos das instituições. Será reforçada a necessidade de considerar o nível de endividamento e a capacidade de pagamento das contrapartes ao longo do ciclo do crédito.

O órgão explica que a abordagem é proporcional ao perfil de risco de cada instituição e o arcabouço abrange pessoas físicas e jurídicas, admitindo critérios diferenciados segundo as características das contrapartes.

"As instituições deverão estabelecer metodologias, indicadores, limites e procedimentos internos para identificar, acompanhar e tratar situações de endividamento e de comprometimento financeiro elevado ou excessivo."

Foram estabelecidas regras ainda para preservar a prestação de informações e a proteção do devedor quando empréstimos, financiamentos e outros direitos creditórios forem transferidos a fundos de investimento, companhias securitizadoras ou outros adquirentes fora do sistema financeiro nacional.

O BC explicou que a negociação do crédito não poderá reduzir os direitos do cliente, permanecendo a instituição que concedeu o crédito responsável pelo atendimento e, em última instância, por garantir a prestação de informações atualizadas ao devedor do crédito, como o saldo devedor, os pagamentos realizados, e os encargos, bem como a realização da liquidação antecipada, a portabilidade e a quitação.

Também será ampliada a visão consolidada do endividamento do cliente e a capacidade de monitorar pagamentos, atrasos, renegociações e outras alterações ao longo da vida da operação, inclusive após negociações sucessivas.

"As regras sobre a prestação de informações ao BC possibilitarão melhor rastreabilidade do crédito e o monitoramento de todo o ciclo da operação de crédito tanto no âmbito do SFN quanto na ocorrência de negociações dos direitos creditórios para pessoas não integrantes do SFN."

Para estimular a concessão responsável de crédito, a regulamentação também prevê prazo mínimo entre a constituição do crédito e sua negociação para fora do SFN e a manutenção de parte da exposição ao risco pela instituição transferidora. Os prazos, percentuais, formas de retenção, dispensas e tratamentos diferenciados serão disciplinados pelo BC.

FIDCs

Além das iniciativas ligadas à prevenção do endividamento excessivo, foram elevadas as exigências informacionais para exposições a operações de securitização e assemelhadas, incluindo Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDCs).

As instituições que investem nesses instrumentos deverão conhecer os ativos deles como se os mantivessem em seu balanço. Caso não atendam aos requisitos estabelecidos, a nova regra prevê a aplicação do requerimento de capital mais oneroso, equivalente à dedução do valor do ativo do capital regulatório.

As novas regras entram em vigor em 1º de julho de 2027, com exceção da regra sobre negociação de direitos creditórios, que entra em vigor em 1º de novembro de 2027.

Consultas públicas

O BC também colocou em consulta pública medidas para a padronização do comprometimento de renda individual e para a ampliação da transparência sobre o endividamento.

Na primeira proposta, o objetivo é criar o indicador de Comprometimento Financeiro Individual (CFI), que relaciona os desembolsos mensais com obrigações financeiras à capacidade de pagamento do devedor no mesmo período.

"O CFI permitirá aferir quanto da capacidade mensal de pagamento do cliente está comprometida com obrigações financeiras, contribuindo para a identificação e o acompanhamento de situações de maior vulnerabilidade financeira."

A outra consulta trata do reforço à transparência e à disciplina de mercado por meio da divulgação de informações sobre os riscos associados ao endividamento.

"A proposta prevê que as instituições deverão divulgar informações qualitativas, como critérios associados ao gerenciamento de riscos, e quantitativas, como a distribuição das operações de crédito por faixas de comprometimento financeiro das contrapartes e indicadores relacionados ao endividamento de pessoas físicas."

Veja também