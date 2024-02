A- A+

Política Monetária Banco Central divulga a Ata do Copom, com novas indicações sobre cortes de juros Comitê de Política Monetária (Copom) sinalizou que manterá cortes de juros no ritmo de meio ponto nas próximas duas reuniões

O Banco Central divulgou na manhã desta terça-feira (6) a Ata do Copom relativa à reunião da semana passada, quando cortou a taxa Selic de 11,75% para 11,25%.

No comunicado que acompanhou a decisão da última quarta-feira, o Comitê de Política Monetária (Copom) informou que a Selic continuará caindo no ritmo de meio ponto nas próximas reuniões, o que garante a taxa em 10,25% na reunião de maio.

“Em se confirmando o cenário esperado, os membros do Comitê, unanimemente, anteveem redução de mesma magnitude nas próximas reuniões e avaliam que esse é o ritmo apropriado para manter a política monetária contracionista necessária para o processo desinflacionário”, disse o texto.

A inflação oficial do país fechou 2023 com alta acumulada de 4,62%, dentro do intervalo da meta, que era de 3,25%, com tolerância de 1,5 ponto percentual para cima ou para baixo.

As projeções de inflação do mercado financeiro estão em 3,81% para 2024 e em 3,5% em 2025 e 2026. A meta é de 3%, com intervalo de 1,5 ponto. Embora esteja na tolerância, os números se mantêm acima do centro, por isso, o BC tem receio de acelerar o ritmo de cortes para 0,75 ponto, como deseja o governo Lula e integrantes da equipe econômica.

Outro ponto de preocupação do Banco Central é o risco de crescimento dos empréstimos subsidiados via BNDES, que poderiam diminuir os efeitos da política monetária.

A reunião foi a primeira com quatro indicados pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Os novos diretores que participaram pela primeira vez foram Paulo Picchetti e Rodrigo Teixeira, que assumiram seus cargos no dia 2 deste mês. Os indicados pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva no BC agora são quatro (considerando Gabriel Galípolo e Ailton de Aquino Santos), de um total de nove membros da diretoria (o que inclui o presidente Roberto Campos Neto).

