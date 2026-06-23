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Taxa de Juros Banco Central divulga detalhes de decisão que reduziu Selic a 14,25% em ata do Copom BC não deu sinais de próximos passos no comunicado da semana passada

O Banco Central (BC) divulgou nesta terça-feira a ata da última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), realizada na semana passada. O documento detalha a decisão unânime de reduzir a taxa Selic em 0,25 ponto percentual, de 14,50% para 14,25% ao ano.

No comunicado divulgado após o encontro de quarta-feira, apesar da decisão de cortar a Selic, o BC mostrou uma avaliação pior do cenário de inflação, especialmente devido à resiliência do crescimento econômico e às incertezas ligadas à guerra no Oriente Médio e derivadas de fenômenos climáticos, como o El Niño. Para tal, sinalizou um “alongamento” do horizonte relevante de política monetária - algo que os analistas do mercado financeiro queriam entender melhor com a ata.

Essa sinalização gerou ruídos e pressão nos juros futuros e no câmbio nos dias seguintes ao anúncio, com analistas apontando uma possível maior tolerância do BC com desvios da inflação acima da meta de 3%. A Selic é o principal instrumento do BC para controlar a inflação, cuja meta é de 3,0%, com intervalo de tolerância de 1,5% a 4,5%.

A projeção oficial do BC para o quarto trimestre de 2027, atualmente o horizonte relevante - prazo com o qual a autoridade monetária trabalha para colocar a inflação na meta - é de 3,7%, de 3,5% no encontro anterior, em abril. Na próxima reunião, o prazo muda para o primeiro trimestre de 2028.

“Nas simulações atuais, a trajetória de política monetária necessária para assegurar a convergência da inflação à meta, no atual horizonte relevante, implicaria que as taxas de inflação projetadas a partir do horizonte relevante vigente na próxima reunião estariam situadas abaixo da meta. Nessas condições, o Comitê avalia que trajetórias alternativas garantindo a convergência da inflação à meta no primeiro trimestre de 2028, o horizonte relevante a partir de sua próxima decisão, são compatíveis com a suavização na variação dos agregados macroeconômicos”, disse no comunicado.

O BC não deu nenhum sinal concreto, no entanto, do que pretende fazer na próxima reunião, em agosto.

“No cenário atual, caracterizado por forte aumento da incerteza, o Comitê reafirma serenidade e cautela na condução da política monetária”, se limitou a dizer.

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