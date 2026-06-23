Ter, 23 de Junho

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalterça23/06/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Taxa de Juros

Banco Central divulga detalhes de decisão que reduziu Selic a 14,25% em ata do Copom

BC não deu sinais de próximos passos no comunicado da semana passada

Reportar Erro
Sede do Banco Central do Brasil, em BrasíliaSede do Banco Central do Brasil, em Brasília - Foto: Raphael Ribeiro/Banco Central

O Banco Central (BC) divulgou nesta terça-feira a ata da última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), realizada na semana passada. O documento detalha a decisão unânime de reduzir a taxa Selic em 0,25 ponto percentual, de 14,50% para 14,25% ao ano.

No comunicado divulgado após o encontro de quarta-feira, apesar da decisão de cortar a Selic, o BC mostrou uma avaliação pior do cenário de inflação, especialmente devido à resiliência do crescimento econômico e às incertezas ligadas à guerra no Oriente Médio e derivadas de fenômenos climáticos, como o El Niño. Para tal, sinalizou um “alongamento” do horizonte relevante de política monetária - algo que os analistas do mercado financeiro queriam entender melhor com a ata.

Essa sinalização gerou ruídos e pressão nos juros futuros e no câmbio nos dias seguintes ao anúncio, com analistas apontando uma possível maior tolerância do BC com desvios da inflação acima da meta de 3%. A Selic é o principal instrumento do BC para controlar a inflação, cuja meta é de 3,0%, com intervalo de tolerância de 1,5% a 4,5%.

A projeção oficial do BC para o quarto trimestre de 2027, atualmente o horizonte relevante - prazo com o qual a autoridade monetária trabalha para colocar a inflação na meta - é de 3,7%, de 3,5% no encontro anterior, em abril. Na próxima reunião, o prazo muda para o primeiro trimestre de 2028.

Leia também

• Datafolha: 36% dos brasileiros acreditam que economia vai melhorar nos próximos meses

• Marcílio Régio antecipa salários e injeta R$ 30 milhões na economia de Goiana

• Decreto deve desenhar política de economia criativa

“Nas simulações atuais, a trajetória de política monetária necessária para assegurar a convergência da inflação à meta, no atual horizonte relevante, implicaria que as taxas de inflação projetadas a partir do horizonte relevante vigente na próxima reunião estariam situadas abaixo da meta. Nessas condições, o Comitê avalia que trajetórias alternativas garantindo a convergência da inflação à meta no primeiro trimestre de 2028, o horizonte relevante a partir de sua próxima decisão, são compatíveis com a suavização na variação dos agregados macroeconômicos”, disse no comunicado.

O BC não deu nenhum sinal concreto, no entanto, do que pretende fazer na próxima reunião, em agosto.

“No cenário atual, caracterizado por forte aumento da incerteza, o Comitê reafirma serenidade e cautela na condução da política monetária”, se limitou a dizer.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter