Banco Central diz que 29,4 milhões de consultas já registraram dinheiro disponível

O Banco Central contabilizou 29,4 milhões de consultas com dinheiro para receber, até a última terça-feira (7). No total, foram 60,7 milhões de verificações. Desde a terça as pessoas já podem fazer os resgates de eventuais valores em conta. A consulta de saldos, porém, está aberta desde a semana passada.

Os dados de acesso não são individualizados e um mesmo usuário pode fazer mais de uma consulta e ser contabilizado. Entre 10h e 17h30 de ontem foram movimentados R$ 62,1 milhões. Na manhã, o Banco Central informou que havia uma fila de espera com aproximadamente 300 mil pessoas, estabelecida após as primeiras horas de acesso. O consolidados desta quarta-feira será divulgado no fim do dia.

O dinheiro "esquecido" em bancos, instituições financeiras e cooperativas podem só podem ser sacados no site oficial Valores a Receber (SVR) - administrado pelo Banco Central. A previsão é de R$ 6 bilhões, distribuídos entre 38 milhões de pessoas físicas e 2 milhões de pessoas jurídicas. Porém, apenas 643,1 mil contas (1,37%) têm valores acima de R$ 1.000. A grande maioria (29,2 milhões de contas) tem menos de R$ 10 de saldo para sacar.

O Sistema de Valores a Receber (SVR) - administrado pelo Banco Central - foi reaberto nesta terça-feira para a sua segunda fase e não há interrupções previstas, no momento. A primeira fase ocorreu entre março e abril de 2022 e as consultas e saques de dinheiro "esquecido" estavam paralisados desde então.

