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dívidas Banco Central diz que prepara medida para mitigar risco de crédito em meio à endividamento recorde Ambiente, diz o BC, requer cautela e diligência adicionais na concessão de financiamento, tanto na qualidade dos empréstimos quanto no apetite ao risco

O Banco Central afirmou nesta quarta-feira que prepara medidas para mitigar os riscos decorrentes da parcela significativa de modalidades emergenciais na composição da dívida das famílias.

No comunicado do Comitê de Estabilidade Financeira (Comef), o BC disse que o objetivo é fortalecer a sustentabilidade do crédito e a resiliência do sistema financeiro.

“Considerando a participação de modalidades de crédito mais onerosas na composição da dívida das famílias, já destacada como ponto de atenção nas últimas atas do Comef, o Banco Central prepara medidas voltadas à mitigação dos riscos decorrentes dessa dinâmica, de forma a fortalecer a sustentabilidade do crédito e a resiliência do sistema financeiro”, diz o texto.

No documento, a autoridade monetária diz ainda que o cenário é caracterizado por taxa de juros contracionista e pelo aumento da inadimplência, do comprometimento de renda e do endividamento das famílias.

Esse ambiente, diz o BC, requer cautela e diligência adicionais na concessão de crédito, tanto na qualidade dos empréstimos quanto no apetite ao risco.

Nesta semana, na abertura da Febraban Tech, o presidente do BC, Gabriel Galípolo, já havia dito que o BC está focado no desenho de medidas macroprudenciais para garantir que as instituições financeiras estejam devidamente provisionadas para o risco real que correm ao conceder crédito.

— O objetivo é evitar que instituições cresçam de maneira artificial no mercado assumindo riscos desmedidos sob a premissa de que o prejuízo final não ficará em seus próprios balanços. O BC pretende assegurar um ambiente competitivo isonômico, coibindo práticas de empresas que tentam obter vantagens comerciais agindo além das melhores regras de governança e de prestação de serviços à população — disse Galípolo, citando também que a população precisa entender melhor os serviços financeiros mais adequados.

No comunicado do Comef, o BC disse ainda que os bancos em geral mantêm voluntariamente capital e liquidez em níveis superiores aos requerimentos prudenciais, mas recomenda que as instituições supervisionadas “persistam com a política de gestão prudente de capital e de liquidez em virtude das incertezas econômicas e da conjuntura”.

De maneira geral, o Comef considera que o Sistema Financeiro Nacional (SFN) está preparado para enfrentar a materialização de risco de crédito.

“As provisões para perdas de crédito e os níveis de liquidez e de capital dos bancos se mantêm adequados.”

Em relação às condições financeiras internacionais, a autoridade monetária citou que tem “atenção particular” para as consequências da trajetória das políticas monetária e fiscal das economias avançadas, do reposicionamento das políticas comerciais, dos movimentos de reprecificação de ativos financeiros globais e dos eventos geopolíticos.

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